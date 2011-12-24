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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

خبر فوری/

درگیری در برابر ساختمان نخست وزیری/تظاهرات مخالفان اردنی سرکوب شد

درگیری در برابر ساختمان نخست وزیری/تظاهرات مخالفان اردنی سرکوب شد

منابع آگاه دقایقی پیش از حمله نیروهای امنیتی اردن به مخالفان در برابر ساختمان نخست وزیری این کشور در امان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در خبری فوری گزارش داد نیروهای امنیتی اردن به تجمع مردمی در برابر ساختمان نخست وزیری در پایتخت این کشور یورش بردند.

بر این اساس، هم اکنون درگیریها در برابر ساختمان نخست وزیری در شهر امان ادامه دارد. مردم اردن اخیرا با شرکت در تظاهراتی در امان و دیگر شهرهای این کشور خواستار انجام اصلاحات و ریشه کنی فساد شده بودند. 

اردن از ژانویه گذشته شاهد تظاهرات مستمر مردمی برای تحقق اصلاحات اقتصادی، سیاسی و مبارزه با فساد است. این در حالی است "عبدالله دوم" پادشاه اردن اخیرا در اظهاراتی مداخله جویانه بدون توجه به خواسته های مردم کشورش، خواستار کناره گیری "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه شده بود.

کد مطلب 1492134

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