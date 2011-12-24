نسخه نایاب تعزیه امیر کبیر احیاء و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نسخه زیبا و پرکشش توسط مهدی دریایی از هنرمندان و تعزیه خوانان اراک، شناسایی و کارگردانی شده است.

این مجلس شبیه خوانی روحیه استعماری و توطئه های انگلیس جنایتکار را بر ضد ملت و مملکت ایران برملا و آشکار می کند و به فریب خوردن عده ای ساده لوح و سست عنصر در دستگاه سیاسی و حکومتی دوره قاجار می پردازد.

در پایان این تعزیه با گریز به کربلا، مورد عنایت واقع شدن میرزا تقی خان امیرکبیر توسط حضرت سیدالشهدا (ع) به واسطه عمق اعتقادات دینی و مذهبی آن بزرگمرد تاریخ سراسر افتخار این مرز و بوم به نمایش گذارده می شود.

این تعزیه با شیوه ای جدید و با رعایت تکنیکهای اجرایی و استفاده مناسب و گسترده از المانها و نشانه های این شیوه و گونه اجرایی تولید شده است و می توان گفت تعزیه را از بافت قدیمی خود به مرحله جدیدتری هدایت کرده و می توان امید داشت که این قبیل اقدامات باعث و سرمنشأ پدید آمدن شیوه ای از اجرا در تعزیه باشد.

تعزیه امیرکبیر، با دوازده شبیه خوان جهت شرکت در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری تولید شده است.



