به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امین مقومی در جلسه کمیته اخلاق مهندسی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه مهندسی حرفه‌ای است که نقش بسیار مهمی در زندگی مردم ایفا می‌کند افزود: در این راستا مهندسان باید به رعایت صداقت، بی طرفی و همچنین رعایت اصول و قواعد توجه داشته باشند.



وی اظهار داشت: ارائه خدمات با مراعات بالاترین درجه ایمنی و سلامت توسط مهندسان بخشی از رسالت اخلاقی و حرفه‌ای مهندسان به شمار می‌رود و آسیب شناسی رفتارها در تعریف درست کدهای اخلاق مهندسی ضروری است.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با اشاره به اینکه طی یک فراخوان تعداد 150 نفر از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی قم آمادگی خود را برای فعالیت در زمینه اخلاق مهندسی را اعلام کردند افزود: امیدواریم با برگزاری نشست‌های تخصصی به منظور همفکری بیشتر از نظرات و ایده‌های مهندسان در راستای ارتقای بحث اخلاق مهندسی استفاده کنیم.



وی به اجرای طرح آسیب شناسی ساختار داخلی سازمان نظام مهندسی قم اشاره کرد و افزود: این طرح به منظور بهبود عملکرد سازمان در طول یکسال اجرایی می‌شود که این امر زمینه تدوین برنامه چشم انداز بلند مدت سازمان را فراهم می‌کند.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان کرد: جلسات تخصصی در زمینه اخلاق مهندسی نیز با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه قم و با حضور اساتید و صاحبنظران در این زمینه در دی ماه سال جاری در دانشگاه قم برگزار خواهد شد.



مقومی تاکید کرد: از برنامه‌های در دستور کار سازمان نظام مهندسی قم توجه جدی به امر آموزش، نظارت و اخلاق خواهد بود و برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی در زمینه اخلاق مهندسی نیز در این راستا است.



توجه به مسائل اقتصادی در طراحی‌ها، جزئی از اخلاق مهندسی است



عضو کمیته اخلاق مهندسی سامان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در جلسه با بیان اینکه در حال حاضر مصادیق بد اخلاقی در حرفه مهندسی قابل ارائه نیست اظهار داشت: برخی از تخلفات مهندسان به ساختار نظام مهندسی و بخشی دیگر به دلیل سیاست‌های خاص سازمان‌های نظام مهندسی در هر استان و برخی دیگر نیز مربوط به خود مهندس است.



حجت الاسلام حمیدرضا جوان عنوان کرد: برای تدوین ضوابط اخلاق مهندسی باید این موارد احصا و دسته بندی و فراوانی آنها نیز در بین مهندسان مشخص شود.



وی با بیان اینکه مباحث اخلاقی، مباحثی درونی است که افراد باید درست و نادرست را خود تشخیص دهند ادامه داد: مباحث اخلاقی بر روی رفتار انسانها تکیه دارد و در این میان شخص ملاک نیست.



حجت الاسلام جوان تاکید کرد: کمیته اخلاق مهندسی نباید در مواجه به تخلفات برخورد انضباطی داشته باشد و این امر ماهیت کمیته اخلاق مهندسی را از بین می برد بلکه باید از نگاه درون سازی و اصلاح رفتار انسانها به مباحث اخلاقی نگاه کرد.



وی افزود: مهندسان باید در طراحی سازه‌ها مباحث اقتصادی و فنی را هم در نظر داشته باشند چرا که این امر خود یکی از موضوع‌های اخلاق مهندسی است.



مهندسان همواره دانش تخصصی خود را ارتقا دهند



عضو دیگر کمیته اخلاق مهندسی سامان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در این جلسه با بیان اینکه ابهامات جدی در زمینه عدم درک مفهومی از اخلاق مهندسی وجود دارد افزود: به گفته متخصصان علم پزشکی، اخلاق پزشکی با وجود اینکه سابقه 15 ساله در کشور دارد اما هنوز مقاومت‌هایی برای اجرای آن در بیمارستان‌ها و مراکز مرتبط وجود دارد چه برسد به اخلاق مهندسی که هنوز در کشور متولد نشده است.



مهندس علی دیزانی با بیان اینکه موضوع‌های اخلاقی با مباحث حقوقی متفاوت است ابراز داشت: کشورهای خارجی در زمینه اخلاق مهندسی کدهای اخلاقی تدوین کرده‌اند به عنوان مثال رعایت سلامت و ایمنی افراد در اولویت اول قرار دارد و مهندسان باید به آن توجه جدی داشته باشند.



دیزانی به تعدادی دیگر از کدهای اخلاقی معین شده کشورهای خارجی اشاره کرد و ابراز داشت: بر این اساس مهندسان باید تنها در محدوده مهارت خود خدمات ارائه دهند و همواره دانش فنی و تخصصی خود را ارتقا دهند.



وی عنوان کرد: اخلاق مهندسی باید در هر منطقه بومی سازی شود ودر این راستا باید تخلفات شناسایی و کدهایی برای ان تعریف و آموزش های لازم در این خصوص به مهندسان ارائه شود.



اخلاق مهندسی باید از دوره دانشجویی تبیین شود



رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نیز در این جلسه اخلاق مهندسی را یکی از نیازهای جامعه مهندسی عنوان کرد.



مهندس حسین صفایی افزود: اخلاق مهندسی باید از دوره دانشجویی برای مهندسان جوان تبیین و شناخته شود.

