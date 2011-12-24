لاریجانی میلاد حضرت مسیح (ع) را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر،متن پیام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به هموطنان مسیحی به شرح ذیل است:

با کمال خرسندی سالروز تولد پیامبر عظم الشأن، منادی ارزشهای والای الهی عیسی بن مریم سلام الله علیهما را به همه هموطنان مسیحی ام صمیمانه تبریم می گویم.

مسیح مانند همه پیامبران الهی مبشر سعادت و رستگاری، عزت و کرامت انسان، باران رحمت الهی بر خاک تیره و جان های تشنه عدالت، برادری و آزادی بود. پیام او دعوت به یکتاپرستی، عدالت جویی و مودت است که نوید دهنده حیات طیبه دینی در پرتو معارف عمیق الهی به بشریت می باشد. پیامی که امروز نیز با گذشت قرن های متمادی هنوز نیاز مبرم جامعه انسانی است. درد بزر گ جوامع کنونی دوری از آموزه های پیام آوران الهی است.

امروز به برکت مجاهدت فرستادگان بزرگ الهی، ملت ها بیدار شده و برای رسیدن به آرمان های اصیل انسان خویش مانند عدالت، آزادی، پیشرفت و امنیت، نظام مبتنی بر خودکامگی، ستم و جهل را به مبارزه طلبیده اند.

امید است در پرتو رهنمودهای این پیام آوران بزرگ الهی، بشریت سرانجام به سعادت و رستگاری و نیک بختی دست یابد.

با اغتنام از فرصت، مایلم یاد شهیدان سرافراز مسیحی را که در دفاع از عزت، سربلندی و استقلال این سرزمین کهن به شهادت رسیده اند، گرامی دارم و برای پدران، مادران، همسران و فرزندان آنها موفقیت، کامیابی و پیروزی آرزو نمایم.

از خداند منا برای تان سرافرازی بهروزی و پیشرفت خواستارم.