دوست داشتم با "خوزه مورینیو" کار کنم‏

به گزارش خبرگزاری مهر، توتی تمام دوران فوتبال حرفهای خود را در باشگاه رم سپری کرده و با تیم ملی ایتالیا نیز در سال 2006 جام جهانی را فتح کرده است.
توتی در گفتگو با اسکای اسپورت ایتالیا گفت: دوست داشتم با مورینیو کار کنم. بازیکنانی را که زمانی در تیمهای تحت هدایت او بودهاند را میشناسم. همگی آنها از این مربی پرتغالی تعریف میکنند.
وی در ادامه افزود: تا آنجایی که میدانم مورینیو شخصیتی جذاب دارد و در عین حال سرمربی بزرگی نیز هست. او تمام توانش را برای نتیجه گرفتن تیمی که هدایت آن را برعهده دارد، میگذارد.
مورینیو در سال 2010 با اینتر لیگ قهرمانان اروپا، سری آ و کوپا ایتالیا را فتح کرد.
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