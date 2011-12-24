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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

"فرانچسکو توتی":

دوست داشتم با "خوزه مورینیو" کار کنم‏

دوست داشتم با "خوزه مورینیو" کار کنم‏

کاپیتان تیم فوتبال رم اعلام کرد یکی از آرزوهایش این بوده که با خوزه مورینیو پرتغالی کار کند.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، توتی تمام دوران فوتبال حرفه‌ای خود را در باشگاه رم سپری کرده و با تیم ملی ایتالیا ‏نیز در سال 2006 جام جهانی را فتح کرده است.

توتی در گفتگو با اسکای اسپورت ایتالیا گفت: دوست داشتم با مورینیو کار کنم. بازیکنانی را که زمانی در تیمهای تحت هدایت او بوده‌اند را می‌شناسم. همگی آنها از این مربی پرتغالی تعریف می‌کنند.

وی در ادامه افزود: تا آنجایی که می‌دانم مورینیو شخصیتی جذاب دارد و در عین حال سرمربی بزرگی نیز هست. او تمام توانش را ‏برای نتیجه گرفتن تیمی که هدایت آن را برعهده دارد، می‌گذارد.

مورینیو در سال 2010 با اینتر لیگ قهرمانان اروپا، سری آ و کوپا ایتالیا را فتح کرد.‏

کد مطلب 1492144

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