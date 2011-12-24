فروش سکه های تقلبی از طریق پیامک/ مردم فریب نخورند

به گزارش خبرنگار مهر، فردی از یکی از شهرهای جنوب کشور به مشترکین تلفن همراه در کهگیلویه و بویراحمد پیامک می زند که مقداری زیرخاکی در کنار روستا پیدا کرده و می خواهد آنها را بفروشد.

این کلاهبردار با نام مستعار"سید سعید" در این پیامکها با سوگند دادن، از دریافت کننده می خواهد دراین مورد به کسی چیزی نگوید و سکه های طلایی را که به گفته او"عکس پادشاهی برآن نقش بسته،" برای او بفروشد و نصف آنها را برای خود بردارد.

این کلاهبردار در این پیامکها، خود را عشایری ساده از یکی از استانهای جنوبی معرفی می کند که از طریق استخاره شماره دریافت کننده پیام را پیدا کرده است.

تاکنون برخی از دریافت کنندگان این پیامک ها فریب این کلاهبردار را خورده اند.

چندی پیش نیز که کلاهبردار دیگری که با اسم مستعار "سید مسلم" اقدام به فروش سکه های تقلبی کرده بود، توسط مامورین آگاهی کهگیلویه و بویراحمد در شهرستان الیگودرز استان لرستان دستگیر شد.

دو باند فروش سکه های تقلبی متلاشی شدند

با این حال رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد: ارسال کنندگان این پیامک ها کلاهبردار هستند و مردم فریب آنها را نخورند.

سرهنگ سید عبدالعلی عبدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کلاهبرداران با حیله و نیرنگ اشیاء و سکه های تقلبی را تحت عنوان سکه های قدیمی می فروشند.

وی بیان داشت: تاکنون دو باند 11 نفره فروش سکه های تقلبی توسط پلیس آگاهی این استان دستگیر شده اند و نزدیک به 400 میلیون تومان پول فریب خوردگان اعاده شد.

رئیس پلیس آگاهی استان افزود: این کلاهبرداران در استانهای بوشهر، فارس و اصفهان نیز اقدام به کلاهبرداری کرده بودند.

عبدی پور اظهار داشت: تاکنون بیش از 15 نفر در این استان فریب این باندهای فروش اشیاء و سکه های تقلبی را خورده اند.

وی گفت: تنها یکی از فریب خوردگان در این استان 850 میلیون تومان بدون دریافت حتی یک سکه پرداخته است.

وی از مردم خواست در صورت دریافت اینگونه پیامک ها مراتب را به نیروی انتظامی گزارش دهند.