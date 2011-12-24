فرماندار جدید قشم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سالاری به پیشنهاد ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان و با حکم مصطفی محمدنجار وزیر کشور به عنوان فرماندار جدید شهرستان قشم منصوب شد.

گل محمد بامری معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و جدید شهرستان قشم با اشاره به لزوم همکاری مسئولان سازمان منطقه آزاد و فرمانداری قشم برای ایجاد عمران و آبادانی در این جزیره، اظهار داشت: تمامی مسئولان این جزیره باید با همکاری با یکدیگر برای عمران و توسعه جزیره قشم تلاش کنند.

وی ادامه داد: مسئولان جزیره قشم باید از هرگونه رفتاری که وحدت موجود در این جزیره را از بین می برد خودداری کنند.

بامری در ادامه از تلاشهای فرماندار سابق قشم قدردانی و برای فرماندار جدید این شهرستان آرزوی موفقیت کرد.

مسعود سالاری فرماندار جدید قشم استاد دانشگاه آزاد اسلامی این جزیره محسوب می شود.

مهدی دریانورد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان، پس از استعفای فرماندار سابق قشم، تا امروز سرپرستی فرمانداری شهرستان قشم را برعهده داشت.