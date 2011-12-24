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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

ابراهیمی:

کتاب، ابزار جنگ نرم است

کتاب، ابزار جنگ نرم است

گرگان - خبرگزاری مهر: یک پژوهشگر و استاد دانشگاه، از کتاب، فیلم، اینترنت، خبر و ... به عنوان ابزارهای جنگ نرم نام برد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی ابراهیمی عصر شنبه در نشست تخصصی جنگ نرم و دهه چهارم انقلاب در محل ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان افزود: جنگ نرم یا به تعبیر دیگر قدرت نرم، روش های استیلا و تسلط بر جهان بشری و به خصوص کشورهای مدعی معنویت است.

وی افزود: جنگ نرم پدیده ی تازه ای نیست بلکه از سده های گذشته مورد استفاده قرار می گرفت اما پس از انقلاب اسلامی و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ظهور بیشتری پیدا کرد.
 
ابراهیمی عنوان ابزار مقابله با جنگ نرم معنویت گرایی است و در حال حاضر، جهان با دو دیدگاه معنا گرا و ضد معنویت مواجه است.

وی زندگی انسان غربی را فاقد معنا خواند و گمشده انسان غربی معاصر را معنویت عنوان کرد و گفت: گفتمان انقلاب اسلامی که مبتنی بر معنویت است قدرت نرم ما محسوب می شود که دارای جاذبه های فراوان برای انسان معاصر است.

ابراهیمی بیان داشت: اساس استیلا امروز، استیلای فرهنگی است و مهمترین ابزار آن اعمال قدرت نرم است.
کد مطلب 1492148

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