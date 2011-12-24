بی نتیجه بودن سیاست سرکوب آل خلیفه/ ملت بحرین به زانو در نمی آید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه نهرین نت، "سید عبدالله الغریفی"خطاب به رژیم آل خلیفه گفت: شما تا توانستید کشتید، شکنجه کردید، هتاکی به افراد و مقدسات کردید تا ما را به زانو درآورید، اما این ملت استوار تر از قبل ایستاده است.

الغریفی اظهار داشت : رژیمی که حریم و حرمت نگه نمی دارد، مساجد را ویران می کند و به کشتار مردم ادامه می دهد، لیاقت ندارد که برای حتی یکساعت در قدرت باقی بماند.



وی تصریح کرد: مردم با خون خود از آبرو و مقدسات خود دفاع می کنند و زیر بار ذلت نخواهند رفت.

شایان ذکر است که رژیم آل خلیفه با شیوه های گوناگون سعی کرده است که قیام مردمی در این کشور را سرکوب کند اما تاکنون کاری از پیش نبرده است.