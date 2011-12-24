سه معاون قضایی دادگستری فارس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه سه تن از معاونان خود گفت: داشتن مسئولیت آن هم در حکومت اسلامی یک امانت است و زمانیکه این امانت بر دوش فرد گذاشته می شود، مسئولیت شرعی سنگین تر می شود.

ذبیح الله خدائیان افزود: زمانیکه مسئولیت سنگینی بر دوش افراد گذاشته می شود انتظار مردم بیشتر شده از این رو ضروری است که مسئولان به این پستها فقط به عنوان یک امانت نگاه کنند نه اینکه آن را وسیله ای برای امرار معاش و خوشگذرانی قرار دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با موضوعاتی که مسئولان باید در دستور فعالیت خود قرار دهند، اظهار داشت: اولین موضوع تکریم ارباب رجوع است و در این راستا مسئولان باید با مردم خوش رفتاری کنند همچنین یکی از موضوعات دیگری که باید مد نظر باشد دیدار چهره به چهره مردم با مسئولان است که این امر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد پرهیز از فخر و تکبر است به همین دلیل باید به مسئولیتی که داده می شود به عنوان یک امانت نگاه کرد در این صورت انسان دچار تکبر و فخر نخواهد شد.

خدائیان ادامه داد: مسئله دیگر این است که کار امروز را به فردا نیندازیم زیرا با امروز و فردا کردنها کوهی از مسائل بر روی هم انباشته می شود و به دنبال آن نارضایتی مردم رقم می خورد.

در این مراسم علی مومن حسین پور به عنوان معاون قضایی دادگستری استان فارس در امور کیفری، حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی به عنوان معاون قضایی در امور شوراهای حل اختلاف و حجت الاسلام غلامرضا مزارعی به عنوان معاون قضایی دادگستری استان فارس معرفی شدند.