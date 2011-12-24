اولین جلسه انجمن کانونهای تبلیغاتی استان البرز کلیدخورد

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باهمکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج و معاونت فرهنگی مطبوعاتی اداره کل ارشاد استان البرز و تسریع در ساماندهی کانونهای تبلیغاتی در اولین جلسه انجمن کانونهای تبلیغاتی، پیشنویس اساسنامه این انجمن آماده شد و برای بررسی در اختیار هیئت موسس قرارگرفت.



وی افزود: پس از بررسی های کارشناسی و ثبت اساسنامه مذکور شاهد آغاز به کار رسمی انجمن کانونهای تبلیغاتی در استان البرز و شهرستان کرج خواهیم بود.



زود بین یادآور شد: تشکیل این انجمن، در راستای تحقق وعده ساماندهی وضعیت آشفته کانون های تبلیغاتی بوده است .



این مسئول اذعان داشت: تا پیش از این رقابت نابرابری میان کانون های تبلیغاتی حاکم بود که در این بین حقوق مراکزدارای مجوز پایمال می شد؛ اما با تشکیل این انجمن صنفی علاوه بر ساماندهی وضعیت این کانونها، مطالبات این مراکز نیز از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین خواهد شد.

