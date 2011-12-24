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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۹

حقیقی مقدم خبر داد:

ثبت‌نام دو نامزد ورود به مجلس نهم در قم

ثبت‌نام دو نامزد ورود به مجلس نهم در قم

قم - خبرگزاری مهر: در اولین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس دو نفر به عنوان کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس نام خود را در محل فرمانداری قم به ثبت رساندند.

عبدالسعید حقیقی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از این دو نفر فرزند شهید است که با اولویت مدرک اقدام به ثبت نام کرده و دیگری یک شخص روحانی است که مدرک معادل کارشناسی ارشد دارد.

وی اضافه کرد: ثبت‌نام از داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری قم از ساعت ۸ صبح تا 17 انجام می‌شود.

به گفته فرماندار قم حتی هنگام ظهر نیز باجه‌های ثبت نام از نامزدهای انتخابات فعال است.
 

کد مطلب 1492156

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