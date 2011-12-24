عبدالسعید حقیقی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از این دو نفر فرزند شهید است که با اولویت مدرک اقدام به ثبت نام کرده و دیگری یک شخص روحانی است که مدرک معادل کارشناسی ارشد دارد.



وی اضافه کرد: ثبت‌نام از داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری قم از ساعت ۸ صبح تا 17 انجام می‌شود.



به گفته فرماندار قم حتی هنگام ظهر نیز باجه‌های ثبت نام از نامزدهای انتخابات فعال است.

