چهار خبر کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم همدان نایب قهرمان مسابقات کبدی منطقه 3 کشور شد.

مسابقات کبدی منطقه 3 نوجوانان کشور با حضور هفت تیم از استانهای زنجان، ایلام، مرکزی، قزوین، لرستان و همدان به میزبانی شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد.

در روز پایانی این مسابقات لرستان قهرمان این دوره از مسابقات شد و همدان در جایگاه دوم ایستاد.

پس از همدان، مرکزی در جایگاه سوم ایستاد، ایلام چهارم شد و قزوین و زنجان به ترتیب پنجم و ششم شدند.

برترین های مسابقات پرس سینه قهرمانی استان همدان معرفی شدند

ایــن رقابت ها با حضور 150 ورزشکار از شهرستان های همدان، اسدآباد، ملایر، تویسرکان، رزن و لالجین در تمامی رده های سنی در همدان برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان جواد خسروی، محمد امیربیگی، میثم ایران نژاد، سجاد مالونر، میلاد ترلان، بهزاد راستین و فریبرز قادری به برتری رسیدند.

در رده سنی جوانان پویا ترکمان، مسعود زارعی، مجید اخلاقی راد، رسول عادل زاده، وحید ثابتیان، یوسف امیری، حسن شهبازیان به عنوان نفرات اول وزن خود معرفی شدند.

در رده سنی بزرگسالان علی رضائیان قانع، هادی اسدی منظم، حامد قادری، جواد خراط زاده، عمران عطایی، حامد ظاهری، آرش جاوید برتر شدند.

در رده سنی پیشکسوتان نیز رحمت اله ظاهری، خلیل اسدی، ابوالقاسم ملک زاده، حسین سرشار، سعید اصغرزاده، بیژن زند، گلمراد صادقی، محمد ولی حبیبیان، حمید ماه انباری، شجاع عبدالملکی عنوان اول را کسب کردند.

حضور شمشیرباز همدانی در تیم ملی

شمشیرباز همدانی که نایب قهرمانی جهان را به خود اختصاص داده از امروز در اردوی آمادگی تیم ملی حاضر می شود.

سامان آزادیان در رده سنی بزرگسالان از امروز به مدت 10 روز در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران حاضر می شود.

سامان آزادیان شمشیر باز رشته اپه همدان است که برای اولین بار از کشور نایب قهرمان مسابقات جهانی شد.

شرکت بانوان کاراته همدان در کلاس استاژ فنی

تیم کاراته بانوان برای شرکت در کلاس استاژ فنی که که در تمام رده های سنی برگزار می شود به تهران اعزام شد.

تیم بانوان را سیما خداویسی، فائزه ترکمان، نسرین قاسمی، فاطمه اصغری، فاطمه بیات، ستاره محمدی، رویا آقامحمدی، فاطمه موسوی، زهرا کاشی، لیلا سلگی و پریزاد مومنه همراهی می کند.