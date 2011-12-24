سه نامزد ورود به مجلس نهم در خراسان جنوبی ثبت نام کردند

غلامرضا طاهری در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه ثبت نام یکی از داوطلبان در حوزه انتخابیه بیرجند بوده است، اظهارداشت: دو نفر از نامزدها نیز در حوزه های شهرستانی ثبت نام کرده اند.

وی افزود: کار ثبت نام از متقاضیان نمایندگی مجلس در محل فرمانداری حوزه های انتخابیه اصلی در شهرهای بیرجند، نهبندان، قاین و نهبندان انجام می شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی بیان داشت: نامزدها برای ثبت نام و اعلام داوطبی می توانند بعد از ثبت نام اینترنتی یا به حوزه های انتخابیه ذکر شده و یا به وزارت کشور و یا در صورت اقامت در خارج از کشور به سفارتخانه ها یا کنسولگری ها مراجعه کنند.

طاهری عنوان کرد: ثبت نام از داوطلبان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از امروز ( 3 دی) آغاز شده است و تا ( 9 دی) سال جاری ادامه دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمامی هیئت های اجرایی و کمیته های لازم برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تشکیل شده است.

برپایی 568 شعبه اخذ رای در خراسان جنوبی

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی اظهار کرد: در همین راستا چهار حوزه اصلی، 18 حوزه فرعی و شش کمیته و هیئت اجرایی در خراسان جنوبی تشکیل شده است.

طاهری گفت: در برگزاری انتخابات مجلس نهم رای گیری در 10 درصد حوزه های انتخابیه خراسان جنوبی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

وی از پیش بینی برای برپایی 568 شعبه اخذ رای در استان خبر داد و افزود: از این تعداد 234 شعبه ثابت و 334 شعبه سیار خواهد بود.

جانشین ستاد انتخابات خراسان جنوبی اظهارکرد: 230 شعبه اخذ رای شهری و 338 شعبه روستایی خواهد بود.