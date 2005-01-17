امسال در جشنواره فيلم فجر جايزه مي دهيم

محمد هادي منبتي مدير عامل موسسه ناجي هنر در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت :علاوه بر خودم علي قوي تن ، شمس آبادي ، كاظم زاده ، هاشمي ، سرمدي ، متقيان اعضاي هيات داوران نيروي انتظامي در بخش جوايز جنبي جشنواره فيلم فجر هستند .

وي در ادامه درمورد فيلم هاي اين موسسه در جشنواره فيلم فجر گفت: امسال فيلم بلند سينمايي درجشنواره نداريم . ولي در بخش هاي جنبي جشنواره به طور فعال شركت مي كنيم . امسال سال پنجمي است كه در بخش جنبي جشنواره فيلم فجر با حضورهييت داوراني كه تعيين كرده ايم . شركت مي كنيم و با توجه به اهدافي كه هر ساله تعريف مي كنيم جوايزي به فيلم هاي منتخب اهدا مي كنيم.

منبتي در مورد حمايت هايي كه قرار بود از فيملسازان جوان جهت ساختن فيلم هاي بلند صورت بگيرد گفت : طرح هايي داريم كه در جلسات شوراي ناجي هنر به بحث و گفتگو گذاشته شده است. انشا الله با توجه به برگزاري دومين دوره جشنواره فيلم پليس بتوانيم فيلم هاي بلندي هم توليد كنيم .

وي درمورد نحوه برگزاري اولين دوره جشنواره فيلم پليس واين مسئله كه آيا تغييراتي درنحوه برگزاري دوره هاي آينده به كارخواهد رفت. اعلام كرد: به حمدالله از برگزاري جشنواره فيلم پليس راضي بوديم . ولي با توجه به اينكه اولين دوره جشنواره بود در حقيقت تنها به جمع آوري آثار اقدام كرديم و كاري در مورد توليد فيلم در راستاي اهداف جشنواره نشده بود. طبيعي است به لحاظ كميت آثار خوبي در جشنواره حاضر شد و به لحاظ كيفيت با اهداف اجتماعي نيروي انتظامي زياد همخوان نبود . اميدواريم دردوره هاي بعدي با مشاركت در توليد كيفيت را نيز ارتقا دهيم.

وي در ادامه افزود: قرار است بخش صدوده ثانيه اي به صورت سالانه برگزار شود. و بخش مسابقه فيلم هاي بلند يكسال در ميان باشد ولي هنوز براي سال آينده تعيين موضوع نشده است . قرار است كه هر سال با پرداختن به يك موضوع اين جشنواره به كارش ادامه دهد. يعني اولين دوره با موضوع ارتقا فرهنگي ترافيكي برگزار شد. بعد از تعيين موضوع مناسب براي سال دوم دست به فراخوان خواهيم زد.

سيد هادي منبتي در مورد نظرش به عنوان يك كارشناس در مورد فيلم هاي پليسي و جايگاه آن در سينماي ايران گفت: با برگزاري جشنواره فيلم پليس مشخص شد سينماي ايران چيزي به اسم ژانر پليسي ندارد . در اين زمينه از ديگر ژانرهاي سينمايي خيلي عقب مانده ايم .

مدير عامل موسسه ناجي هنر علت اين عقب افتادگي را مشكلات توليد فيلم هاي پليسي دانست و گفت :در شرايط موجود كمتر كارگردان و تهيه كننده اي رغبت پيدا مي كند به سمت و سوي تهيه و ساخت فيلم هاي پليسي برود. اميد است با برگزاري جشنواره پليس وحمايت از آن باعث رونق و احياي اين ژانر در سينماي ايران بشويم. سعي مي كنيم كمك هاي لازم را انجام دهيم و فيلم نامه يا طرحهاي رسيده را در شوراي فيلمنامه ناجي هنر بررسي كنيم و نقطه نظرات كارشناسي هم به لحاظ سوژه و بسترهاي تحقيقاتي در حيطه فعاليت هاي پليسي را در اختيار شان قرار دهيم . بعد از اين مرحله امكانات و خدمات را تحت نظر كارشناسان انتظامي در اختيار گروه فيلمسازي قرارخواهيم داد.

وي در مورد طرح هاي در دست اقدام موسسه ناجا هنر گفت : در رابطه با توليدات صد و ده ثانيه اي مان با شبكه دو سيما و شخص دكتر پور حسين وارد مذاكره شده ايم كه آثار برتر را براي پخش در اختيار شبكه قرار داده و رايت وحق پخش آن را به شبكه دو واگذار كنيم . انشا الله تمام مردم عزيز كشورمان بتوانند از طريق تلويزيون با اين توليدات آشنا بشونند.