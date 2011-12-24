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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۴۱

حماسه 9 دی نشانگر اوج وفاداری مردم ایران به ولایت فقیه است

حماسه 9 دی نشانگر اوج وفاداری مردم ایران به ولایت فقیه است

قدس - خبرگزاری مهر: شهردار قدس با بیان اینکه مردم با حضور خود در تمام عرصه و صحنه‏ها توطئه‏های شوم دشمنان را خنثی می‏کنند، گفت: حضور پررنگ ملت غیور در 9 دی سال 88 اوج ولایت‏پذیری مردم و نشان‏دهنده بصیرت بالای آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدخانی با اشاره به نزدیکی به 9 دی اظهار داشت: ملت بزرگ ایران اسلامی با بصیرت و بیداری مانند دوران دفاع مقدس در برابر فتنه‏گران ایستاد و با خلق حماسه 9 دی پیروزی شکوهمند دیگری را برای خود رقم زد.
 
وی افزود: حماسه 9 دی به تمام جهان ثابت کرد که مردم برای دفاع از ارکان اساسی جمهوری اسلامی و دفاع از حریم ولایت فقیه لحظه‏ای درنگ نخواهند کرد و همواره در مقابل دشمنان مقاومت و ایستادگی می‏کنند.
 
این مسئول با بیان اینکه حماسه 9 دی روز وفاداری مردم غیور و مسلمان ایران به ولایت فقیه بود، عنوان کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی با بصیرت و بیداری مانند دوران دفاع مقدس در برابر فتنه‏گران ایستادند و با خلق حماسه 9 دی پیروزی شکوهمند دیگری برای ایران اسلامی رقم زدند.
 
محمدخانی یادآور شد: یاد این روز باید برای همیشه در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شود، زیرا ملت بزرگ ایران ثابت کردند که هر جا نظام اسلامی و ارزش‏های انقلابی از سوی دشمنان به خطر بیفتد، در صحنه حاضر می‏شوند.
کد مطلب 1492160

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