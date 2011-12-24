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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

جاده چوپانان دوباره حادثه ساز شد/ سه کشته و زخمی حاصل تصادفی مرگبار

جاده چوپانان دوباره حادثه ساز شد/ سه کشته و زخمی حاصل تصادفی مرگبار

اردکان - خبرگزاری مهر: رئیس بیمارستان ضیائی اردکان از کشته و مجروح شدن سه نفر بر اثر تصادف در جاده چوپانان - اردکان خبر داد.

سیدمحمد پورهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تصادف در کیلومتر 25 جاده چوپانان - اردکان رخ داده است.

وی ادامه داد: در این حادثه یک وانت پیکان و یک خودروی جی ال ایکس با هم تصادف کردند که راننده هر دو خودرو جان خود را در دم از دست دادند و سرنشین خودروی جی ال ایکس به شدت مجروح و در بیمارستان ضیائی اردکان بستری است.

پورهاشمی بیان داشت: یکی از کشته ‌شدگان اهل اردکان و دیگری اهل چوپانان است.

طی سه ماه اخیر سه تصادف بسیار شدید در جاده چوپانان رخ داده است.

این جاده غیراستاندارد و باریک است و عامل تصادفات بسیاری است که در برخی موارد این تصادفات شدت بالایی دارند.

کد مطلب 1492161

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