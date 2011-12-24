آزمونهای ادواری استان البرز در سه حوزه امتحانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمدحسن افزود: دومین آزمون از آزمونهای ادواری سنجش مهارت در راستای برنامه های عملیاتی سال جهاد اقتصادی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این امر که برای نخستین بار در سال جاری به صورت هماهنگ و سراسری و از طریق بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در کشور آغاز شده، 14 بهمن ماه برگزار می شود و ثبت نام این آزمون از یکم دی ماه خواهد بود.

این مسئول درخصوص شیوه اجرای آزمون ادواری سنجش مهارت و نحوه ثبت نام متقاضیان بیان کرد: برای ثبت نام این آزمون، دفترچه واحد طراحی شده است.

مدیرکل فنی و حرفه ای البرز گفت: در این زمینه، متقاضیان پس از دریافت دفترچه و کارت اعتباری از مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی می توانند از طریق پایگاه اینترنتی http://advari.irantvto.ir در حرفه موردنظر ثبت نام کنند.

آزمون در 32 حرفه غیرمتمرکز برگزار می شود

این مسئول افزود: دومین آزمون سراسری سنجش مهارت در سال جاری، در 17 حرفه به صورت همسان و هماهنگ کشوری و 32 حرفه غیر متمرکز در بخشهای مربوطه برگزار می شود.

محمدحسن یادآور شد: این امر در بخشهای صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر در 14 بهمن ماه همزمان در استان البرز برگزار می شود.

وی درخصوص اهداف برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت به صورت سراسری گفت: طرح برگزاری آزمونهای سراسری سنجش مهارت با اهداف اطلاع رسانی جامع و ایجاد وحدت رویه اجرایی می شود.

محمدحسن اظهار داشت: ارتقای کیفیت فرآیند سنجش مهارت، اعتباربخشی به تجارب فنی و حرفه ای افراد، بسترسازی تحقق دولت الکترونیک و توسعه و بهبود خدمت رسانی به مخاطبان از دیگر موارد در این زمینه است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز ادامه داد: برنامه ریزی لازم برای برگزاری آزمون ادواری هماهنگ در استان و در سه حوزه امتحانی شهرستان های ساوجبلاغ ،نظرآباد و کرج انجام شده است.

نتایج این آزمونها 25 بهمن ماه اعلام می شود

محمدحسن در خصوص نحوه اعلام نتایج آزمونهای ادواری سراسری سنجش مهارت گفت: نتایج این آزمونها 25 بهمن ماه از طریق پایگاه اطلاع رسانی آزمون ادواری سنجش مهارت و سایر سامانه های اطلاع رسانی اعلام می شود.

وی با اشاره به مراحل اجرای آزمونهای ادواری سنجش مهارت عنوان کرد: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است.

مدیرکل فنی و حرفه ای البرز یادآور شد: متقاضیان باید پس از ثبت نام در آزمون براساس جدول شماره یک دفترچه ثبت نامی آزمون با درج کد رهگیری و کد ملی کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

محمدحسن اضافه کرد: پس از آزمون کتبی و کسب نمره قبولی بر اساس برنامه زمانبندی مندرج در جدول شماره یک برای شرکت در آزمون عملی به حوزه های تعیین شده مراجعه کنند.

این مسئول در خصوص شرایط قبولی در آزمونهای سنجش مهارت بیان کرد: حد نصاب نمره قبولی در آزمون کتبی 50 از 100 و در آزمون عملی 70 از 100 است.

مدیرکل فنی و حرفه ای البرز یادآور شد: شرط قبولی نهایی برای دریافت گواهینامه مهارت کسب حداقل نمره معدل 70 از 100 از طریق فرمول مربوطه است.

محمدحسن افزود: نخستین آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت 20آبان ماه برگزار شده است.

وی با اشاره به تشکیل ستاد پاسخگویی آزمون ادواری سراسری سنجش مهارت از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: درصورتی که متقاضیان ثبت نام با مشکلی برای ثبت نام اینترنتی اینترنتی آزمون سنجش مهارت مواجه شوند، می توانند با شماره تلفن2519616- 0261 تماس بگیرند.