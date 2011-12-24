به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست نهمین جلسه از مجموعه نشستهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار میشود.
دکتر حسن سبحانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. تخصص او توسعه اقتصادی است.
این نشست از سوی گروه مطالعات توسعه اسلامی موسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران برگزار می شود.
این نشست ساعت 15 روز سه شنبه ششم دیماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، تقاطع جلال آل احمد برگزار میشود. حضور در این نشستها برای عموم آزاد است.
نظر شما