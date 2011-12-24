تشدید نظارت دقیق مسئولان بر حفاریهای سطح شهر قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عظیمی از اجرای طرح بهسازی جداول در کوچه ها و معابر سطح شهر خبر داد و اظهار داشت: طی اجرای این طرح که به همت دفتر فنی و عمرانی شهرداری در حال برگزاری است، کوچه منتظری واقع در میدان حضرت ولی عصر(عج) به طول 500 متر، اجرای 100 متر نهر در خیابان 24 متری نیروی انتظامی و 200 متر جدول، اجرای 40 متر نهر عرضی در انتهای خیابان شهید عالمی، کوچه باهنر اول به طول 21 متر، انتهای طالقانی، سرخه حصار کوچه عفاف به طول 25 متر، گودرزی کوچه گلها به طول 12 متر و کوچه عدل واقع در شاه بوداغیان به طول 42 متر جدول گذاری و بهسازی شد.

وی افزود: در مجموع برای اجرای این پروژه ها اعتباری که اجرای این طرح اختصاص داده شد، بالغ بر 760 میلیون ریال بوده است.

این مسئول عنوان کرد: عملیات جدول گذاری خیابان گلبرگ جنوبی از کوی صنعتگران تا ابتدای 30 متری زاگرس به طول 400 متر نیز آغاز شده و هم اکنون در حال اجرا است.

عظیمی ادامه داد: شهروندان شهرستان قدس انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص عملکرد حوزه معاونت فنی و عمران را از طریق سامانه 137 مدیریت شهری با شهرداری در میان بگذارند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قدس از تشدید نظارت دقیق مسئولان بر حفاریهای سطح شهر خبر داد و یادآور شد: حفاری های طولانی مدت دستگاه های خدماتی در معابر اصلی و فرعی شهر یکی از مهم ترین دغدغه های مردم است که باید در این خصوص نظارت بیشتری شود.

وی افزود: در این راستا برای جلوگیری از حفاریهای متعدد سطح شهر و ساماندهی آنها و در راستای رفاه حال شهروندان و به هدر رفتن سرمایه با یک برنامه ریزی دقیق و هماهنگی های لازم به عمل آمده با مبادی ذیربط از این پس با تغییر سیستم کاری، نظارت دقیق تر شهری بر روی حفاریهای معابر سطح شهر صورت می گیرد.

این مسئول گفت: با توجه به اینکه ادارات حفار برای انجام فعالیت های خود بدون در نظر گرفتن اصول فنی و رعایت حقوق شهروندان و مقررات شهرداری اقدام به حفاری در خیابانها و کوچه ها می کنند، از این پس با ادارات حفاری که بدون هماهنگی اقدام به حفاری کنند، طبق قانون با همکاری حوزه معاونت خدمات شهری برخورد خواهد شد.

عظیمی اظهار داشت: برای ساماندهی حفاریها و جلوگیری از مشکلات عدیده ایی که برای شهروندان ایجاد می شود، از ادارات حفار درخواست می شود که تا قبل از هر اقدامی مراتب را با حوزه معاونت فنی شهرداری هماهنگیی کنند.