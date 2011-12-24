  1. استانها
  2. گلستان
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

عادلی در گفتگو با مهر:

"امیرعلی" و "زهرا" بیشترین فراوانی نام در گنبدکاووس است

"امیرعلی" و "زهرا" بیشترین فراوانی نام در گنبدکاووس است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ثبت احوال گنبدکاووس گفت: "امیرعلی" و "فاطمه" بیشترین فراوانی نام را در شهرسان تشکیل می دهد.

علی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ابوالفضل، محمد، امیرحسین، محمدطاها، ستایش، زهرا، فاطمه الزهرا، اسماء و .. دیگر نامهای فراوان در منطقه است.

وی اظهار داشت: اولین شناسنامه در شهرستان در 12 شهریورماه 1305 به نام استاد رضا قلی هنرور فرزند محمد حسین به ثبت رسید.

وی به برنامه های این سازمان اشاره و اضافه کرد: طرحی به نام طرح آرشیو الکترونیکی در دست تهیه است که هدف آن پاکسازی تمام ضمائم روی اسناد است.

عادلی بیان داشت: از مزایای این طرح این است که برای شخص در محل سکونت آن صورت می گیرد و تا پایان سال در شهرستان اجرا می شود.

رئیس اداره ثبت احوال گنبد کاووب عنوان کرد: کارت هوشمند ملی نیز از دیگر طرح هاست که اجرا خواهد شد.

وی بیان داشت: با ارائه این کارت، تمام یخدمات شامل اطلعات هویتی، اثر انگشت، امضای دیجیتال و ... الکترونیکی است.

عادلی گفت: از سال آینده این طرح در استان اجرا می شود و استان از جمله استانهای صادرکننده کارت هوشمند ملی خواهد بود.

شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1492168

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها