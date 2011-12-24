"امیرعلی" و "زهرا" بیشترین فراوانی نام در گنبدکاووس است

علی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ابوالفضل، محمد، امیرحسین، محمدطاها، ستایش، زهرا، فاطمه الزهرا، اسماء و .. دیگر نامهای فراوان در منطقه است.

وی اظهار داشت: اولین شناسنامه در شهرستان در 12 شهریورماه 1305 به نام استاد رضا قلی هنرور فرزند محمد حسین به ثبت رسید.

وی به برنامه های این سازمان اشاره و اضافه کرد: طرحی به نام طرح آرشیو الکترونیکی در دست تهیه است که هدف آن پاکسازی تمام ضمائم روی اسناد است.

عادلی بیان داشت: از مزایای این طرح این است که برای شخص در محل سکونت آن صورت می گیرد و تا پایان سال در شهرستان اجرا می شود.

رئیس اداره ثبت احوال گنبد کاووب عنوان کرد: کارت هوشمند ملی نیز از دیگر طرح هاست که اجرا خواهد شد.

وی بیان داشت: با ارائه این کارت، تمام یخدمات شامل اطلعات هویتی، اثر انگشت، امضای دیجیتال و ... الکترونیکی است.

عادلی گفت: از سال آینده این طرح در استان اجرا می شود و استان از جمله استانهای صادرکننده کارت هوشمند ملی خواهد بود.

شهرستان گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.