صاحبان املاک رها شده در قدس وضعیت ملکی خود را روشن کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهرداری قدس اظهار داشت: وجود برخی زمینهای خالی رها شده در شهر موجب بروز ناراحتی شهروندان شده، این زمینها که مالکان آنها بدون توجه به موقعیت ملک خود آنها را رها کرده و در حال حاضر به محل های تخلیه زباله یا تجمع معتادان تبدیل شده و برای شهروندان و شهرداری از لحاظ منظر شهری موجب بروز مشکل شده است.

کامران محمدخانی غیاثوند ادامه داد: در راستای انجام وظایف ذاتی خود، حفظ زیباسازی شهری و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با اعلام اخطاریه اولیه به مالکان اعلام می شود که نسبت به تعیین و تکلیف ملک خود اقدام کنند.

این مسئول افزود: امکان دیوارکشی زمین های خالی در تمام نقاط سطح شهر وجود ندارد اما از مالکان این زمین ها می‌خواهیم برای حفظ پاکیزگی، نظافت و تمیزی بیشتر شهر تلاش کنند.

وی افزود: در صورت عدم توجه مالکان طبق مقررات شهرداری نسبت به دیوارکشی و اخذ هزینه های جانبی آن اقدام خواهد کرد.

این مسئول از مالکان درخواست کرد تا با مراجعه به شهرداری نسبت به روشن وضعیت ملکی خود اقدام کنند.