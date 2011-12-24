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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

غیاثوند:

صاحبان املاک رها شده در قدس وضعیت ملکی خود را روشن کنند

صاحبان املاک رها شده در قدس وضعیت ملکی خود را روشن کنند

قدس - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قدس گفت: صاحبان املاک رها شده در شهر قدس باید هرچه سریعتر وضعیت ملکی خود را مشخص کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون خدمات شهری شهرداری قدس اظهار داشت: وجود برخی زمینهای خالی رها شده در شهر موجب بروز ناراحتی شهروندان شده، این زمینها که مالکان آنها بدون توجه به موقعیت ملک خود آنها را رها کرده و در حال حاضر به محل های  تخلیه زباله یا تجمع معتادان تبدیل شده و برای شهروندان و شهرداری از لحاظ منظر شهری موجب بروز مشکل شده است.
 
کامران محمدخانی غیاثوند ادامه داد: در راستای انجام  وظایف ذاتی خود، حفظ  زیباسازی شهری و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با اعلام اخطاریه اولیه به مالکان اعلام می شود که نسبت به تعیین و تکلیف ملک خود اقدام کنند.
 
این مسئول افزود: امکان دیوارکشی زمین های خالی در  تمام نقاط سطح شهر وجود ندارد اما از مالکان این زمین ها می‌خواهیم برای حفظ پاکیزگی، نظافت و تمیزی بیشتر شهر تلاش کنند.
 
وی افزود: در صورت عدم توجه مالکان  طبق مقررات شهرداری نسبت به دیوارکشی و اخذ هزینه های جانبی آن اقدام خواهد کرد.
 
این مسئول از مالکان درخواست کرد تا با مراجعه به شهرداری نسبت به روشن وضعیت ملکی خود اقدام کنند. 
کد مطلب 1492169

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