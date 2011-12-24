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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۱

علوی:

نمایشگاه، فاصله بین کتاب و مخاطب را نزدیک می کند

نمایشگاه، فاصله بین کتاب و مخاطب را نزدیک می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نهاد کتابخانه های گلستان گفت: نمایشگاه کتاب فاصله بین کتاب و مخاطب را نزدیک می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علوی عصر شنبه در حاشیه نمایشگاه کتاب استان افزود: برای توسعه فرهنگ مطالعه روشهای مختلفی است اما تسهیل دسترسی به کتاب یکی از بهترین روشها است.

وی به غرفه اهدای کتاب، اهدای دانایی اشاره کرد و افزود: در ایام برگزاری نمایشگاه ضمن معرفی عملکرد کتابخانه ها و امکانات و خدمات موجود کتابها با 40 درصد تخفیف به فروش خواهد رسید.

مدیر کتابخانه های عمومی استان از دیگر برنامه های جنبی نمایشگاه را توزیع بروشور در خصوص شیوه های مطالعه و برگزاری جلسه نهضت مطالعه مفید با حضور استاندار و اعضای نهضت مطالعه مفید در سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی برشمرد.
 
مدیر کتابخانه های استان به آماری در خصوص حضور بازدید کنندگان اشاره کرد و گفت: سال89 حدود پنج هزار نفر از غرفه کتابخانه های استان گلستان بازدید کردند که این رقم در سالجاری با توجه به برنامه هایی همچون فروشگاه محصولات ( نرم افزارهایی با موضوع دفاع مقدس، زندگی نامه شهدا، مدیریت، بصیرت و جنگ نرم و...) به هشت هزار نفر خواهد رسید.
 
نمایشگاه کتاب گلستان از روز دوشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا فردا ادامه دارد.
 
کد مطلب 1492170

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