والیبال پیشگامان یزد میزبان نوین کشاورز تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیشگامان فردا در ورزشگاه شش هزار نفری شاهدیه یزد از تیم والیبال نوین کشاورز تهران میزبانی می کند.
مسابقات والیبال لیگ برتر مردان باشگاه های کشور روز یکشنبه در قالب هفته یازدهم رقابت ها برگزار می شود و تیم والیبال پیشگامان کویر میزبان تیم والیبال نوین کشاورز تهران است.
این بازی در حالی ساعت 17 در سالن شش هزار نفری شاهدیه برگزار می شود که پیشگامان از 9 بازی گذشته خود توانسته 11 امتیاز کسب کند و دره هشتم لیگ 14 تیمی لیگ برتر قرار گیرد.
تیم نوین کشاورز نیز 11 امتیاز دارد اما به دلیل کسر معدل پوئن در رتبه نهم جدول قرار دارد.
نظارت این بازی بر عهده عباس جلایراست و محمد شاهمیری و احمد سرمست کار داوری را این مسابقه انجام خواهند داد.
نظر شما