آغاز فعالیت انجمن ادبی "ناورد" با رویکرد ادبیات دفاع مقدس در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دهقان نیری مسئول این انجمن گفت: با توجه به ظرفیت های خوب ادبی استان البرز و به منظور فعالیت بیشتر در این فضا به اتفاق تعدادی از نویسندگان توانای استان تصمیم به راه اندازی این انجمن ادبی گرفتیم و در همین جا از کلیه فعالان عرصه ادبیات به خصوص ادبیات دفاع مقدس دعوت به همکاری می کنیم.



نویسنده کتاب های "سرداران سوله" و "رویای پرواز" در ادامه افزود: بنا به درخواست دوستان اهل قلم، این انجمن در اولین اقدام برگزاری دوره های آموزشی (نشر و زبان معیار) و عناصر داستان را در دستور کار خود قرار داده و ان شاءالله این کلاس های آموزشی در محل کتابخانه امیر کبیر کرج برگزار می شوند.



دهقان نیری یادآور شد: " انجمن ناورد" فضایی برای رشد و بالندگی استعداد ها و بهره مندی بهینه از منابع موجود است.



وی گفت: علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و عضویت در این انجمن با تلفن های 09355089731-09393567758 تماس حاصل کنند.