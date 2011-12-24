پخش نوار افشاگرانه از نخست وزیر قطر/ آل سعود را ما سرنگون خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، در نوار ویدئویی که اخیرا در اینترنت پخش شده است، "شیخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی" گفته است که بدون شک رژیم آل سعود به دست قطر سرنگون خواهد شد.

حمد گفته است : قطر روزی به "القطیف" و "الشرقیه" وارد می شود و عربستان تجزیه می شود نظام موجود در عربستان به صورت هرمی است که ملک عبدالله بیچاره در نوک این هرم قرار دارد و امیدی به ارتش عربستان برای انجام تغییرات وجود ندارد.

حمد می افزاید: آمریکا و انگلیس از من خواسته اند که گزارشی درباره اوضاع عربستان ارائه کنم و از تصمیم خود برای براندازی رژیم سخن گفتند، اما آنها نگران روی کار آمدن اسلامگرایان هراس دارند.

وی گفت : قطر هم اکنون به جایگاه ویژه ای دست یافته است و توانسته است از عربستان گوی سبقت را بگیرد و پایگاههای آمریکا به قطر انتقال یافته و توانسته است سلطه عربستان را به صورت تدریجی درهم بشکند و خود را در جهان عرب مطرح کند.

همچنین در بخشی از این نوار ویدئویی آمده است که حمد بن جاسم در گفتگوی با قذافی اعلام کرده است : قطر درصدد وارد کردن ضربه اقتصادی و سیاسی به عربستان و انقلاب مردمی در آن نزدیک است.

شایان ذکر است که اخیرا اخباری درباره دخالتهای گسترده قطری ها در امور داخلی بسیاری از کشورها از جمله لیبی و سوریه منتشر شده است.