نهم دی روز رسوا شدن چهره نفاق و باطل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه شنبه در نشست هماهنگی کمیته گرامیداشت نهم دی شهرستان مانه و سملقان اظهار داشت: در نهم دی ماه مکتب و آگاهی مردم شفاف‌تر و محکم‌تر شد و نتیجه آن نیز پیروزی حق علیه باطل بود.

وی تصریح کرد: اقدام ملت انقلابی ایران در نهم دی برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی است و این امر سند عزت نظام اسلامی و مردمی بودن جمهوری اسلامی را ثابت کرد.

وی افزود: دوام هر انقلاب بر چهار عنصر امامت و رهبری، ایمان مردم به رهبری و اطلاعت از ایشان، مکتب و انسجام و وحدت است که در حماسه 9 دی ماه 88 آن را به خوبی لمس کردیم.

سید محمد رضا هاشمی گفت: روز نهم دی در حقیقت روز نه گفتن ملت وفا دار و انقلابی ایران اسلامی به سران فتنه و روز آری گفتن به نظام جمهوری اسلامی و بیعت مجدد با امام و آرمانهای امام و شهدا و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای بود.

فرماندار مانه و سملقان تاکید کرد: تمام دستگاههای اجرایی برای هرچه بهتر برگزار کردن و تقویت نمودن برنامه های این روز ارزشی از هیچ کوششی دریغ نکنند.

نماینده دولت در مانه و سملقان اذعان کرد: در حال حاضر کشور نیاز به نیروهای مخلص و متعهد به نظام دارد که در این زمینه باید مراقب بود تا فریب تزویر و نیرنگ دشمنان را کسی نخورد.

