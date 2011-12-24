10 تصویر؛ برندگان جایزه اسکار از آخر!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ برندگان جایزه اسکار از آخر!

پایگاه خبری الجزیره امروز در کاریکاتوری برندگان اسکار سیاسی سال 2011 را البته از آخر معرفی کرده است. بر این اساس، نتانیاهو که هدایت آمریکا و دیگر کشورهای غربی را بر عده دارد به عنوان بهترین کارگردان انتخاب شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با بازیهایی که در جهان کرده بهترین بازیگر شده و کشورهای سازشکار عربی نیز عنوان بهترین نقش مکمل را به خود اختصاص داده اند.

کمکهای اروپا به یونان بحران زده!

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری کمکهای اتحادیه اروپا به یونان بحران زده را ناکافی و ناچیز دانسته است.

طعم آزادی!

روزنامه السفیر لبنان امروز به مطالبات مردم جهان عرب اشاره دارد که با خواسته های اقتصادی و اجتماعی آنها گره خورده است.

عکس یادگاری نتانیاهو و سیلوا کر؛ جیبهای خالی سودان جنوبی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری وضعیت بد اقتصادی سودان جنوبی را به عنوان اصلی ترین عامل روی آوردن این کشور به روابط با رژیم صهیونیستی دانسته است.

طرح آمریکا برای بغداد و دمشق

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به انفجارهای اخیر بغداد و دمشق اشاره دارد که یک طرح کاملا آمریکایی پشت پرده آن قرار دارد.

وضعیت مغزی جهان عرب؛ بدون شرح

الوطن عمان

بیداری اعراب؛ بدون شرح

الوطن قطر

تصویری از طولانی ترین فیلم هالیوود؛ عقب نشینی از عراق

الرایه قطر

بازی رژیم صهیونیستی با قوانین بین المللی!

الجزیره قطر





بدون شرح

