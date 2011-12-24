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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

در سال جاری/

410 میلیارد ریال برای مصوبات سفرهای هیئت دولت به خراسان شمالی هزینه شد

410 میلیارد ریال برای مصوبات سفرهای هیئت دولت به خراسان شمالی هزینه شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی گفت: 410 میلیارد ریال از اعتبارات استانی سال جاری برای اجرای مصوبات سه سفر هیئت دولت به استان هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 668 مصوبه با دو هزار و 494 پروژه حاصل سه سفر هیئت دولت به استان بوده است.

وی تصریح کرد: دور اول سفر هیئت دولت به استان 183 مصوبه با 678 پروژه، در دوم سفر 235 مصوبه با 783 پروژه و در دور سوم سفر 250 مصوبه با یک هزار و 33 پروژه ارمغان این سفرها برای استان بوده است.

وی گفت: در سال جاری بیش از 130 میلیارد ریال برای اجرای مصوبات دور اول سفر و 100 میلیارد ریال برای مصوبات دور دوم سفر و 290 میلیارد ریال نیز برای دور سوم سفر از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

کد مطلب 1492181

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