410 میلیارد ریال برای مصوبات سفرهای هیئت دولت به خراسان شمالی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 668 مصوبه با دو هزار و 494 پروژه حاصل سه سفر هیئت دولت به استان بوده است.

وی تصریح کرد: دور اول سفر هیئت دولت به استان 183 مصوبه با 678 پروژه، در دوم سفر 235 مصوبه با 783 پروژه و در دور سوم سفر 250 مصوبه با یک هزار و 33 پروژه ارمغان این سفرها برای استان بوده است.

وی گفت: در سال جاری بیش از 130 میلیارد ریال برای اجرای مصوبات دور اول سفر و 100 میلیارد ریال برای مصوبات دور دوم سفر و 290 میلیارد ریال نیز برای دور سوم سفر از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.