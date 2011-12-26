همایش تخصصی استراتژی های بازاریابی اینترنتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای منتشر شده نشان میدهد تعداد کاربران اینترنت ایران در سال 2011 نسبت به سال گذشته با افزایش 10 درصدی به بیش از 36 میلیون نفر رسیده است به بیانی دیگر بیش از 50 درصد از حدود 75 میلیون نفر کاربر اینترنت در خاورمیانه، به کشور ایران اختصاص دارد.
با این وجود بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوریهای اطلاعاتی در ورود به فضای وب و خلق فرصتهای بازاریابی در این محیط در کشور ما می تواند موثر واقع شود.
براین اساس همایش و نمایشگاه تخصصی استراتژی های بازاریابی اینترنتی 14 و 15 دی ماه در تهران و با هدف بکارگیری و ارائه راههای نوآوری در کسب و کار و نیز اداره ارتباط متقابل مشتری در یک محیط پیشرفته رسانه ای برای کسب سود برگزار می شود.
بازاریابی اینترنتی همان اهداف بازاریابی سنتی را دنبال می کند با این تفاوت که بازاریابی اینترنتی با بکارگیری ابزارها و روشهای بدیع فناوری نوین به دنبال نوآوری است.
اهمیت این روش به حدی است که به عنوان مثال در سال 2009 فقط در کشور انگلستان حجم مبادلات صورت گرفته از طریق بازاریابی اینترنتی در حدود 692 میلیون پوند و در سال 2010 این مبلغ در ایالات متحده معادل 1400 میلیون دلارتخمین زده می شود.
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