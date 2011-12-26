همایش تخصصی استراتژی های بازاریابی اینترنتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد تعداد کاربران اینترنت ایران در سال 2011 نسبت به سال گذشته با افزایش 10 درصدی به بیش از 36 میلیون نفر رسیده است به بیانی دیگر بیش از 50 درصد از حدود 75 میلیون نفر کاربر اینترنت در خاورمیانه، به کشور ایران اختصاص دارد.

براین اساس شواهد نشان می دهد که روند نفوذ اینترنت در زندگی روزمره ایرانیان همچنان ادامه دارد و در سال‌های اخیر هم سرعت بیشتری پیدا کرده تا حدی که به طور میانگین هر کاربر ایرانی در هفته 21 ساعت آنلاین است و تعداد کاربران اینترنت پرسرعت نیز در مقایسه با سال گذشته رشد 12 درصدی داشته است. همچنین گفته می شود که بیش از 57 درصد از کاربران اینترنت در ایران هر روز از ایمیل استفاده می کنند.