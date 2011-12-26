نارضایتی شهروندان از نبود امکانات در ایستگاه متروی محمدشهر و ماهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان شهرها و شهرکهایی که از ایستگاه متروی محمدشهر و ماهدشت برای تردد استفاده میکنند در ابتدا از اینکه این ایستگاه در منطقه آنها فعال شد بسیار خشنود و خوشحال بودند اما چندی است که شهروندان این مناطق از ارائه خدمات این ایستگاه گلهمند و ناراضی هستند.
یکی از مشکلات اصلی این ایستگاه نداشتن پله برقی است. با وجود اینکه از مدتها پیش، قسمتی برای استقرار پله برقی ایجاد و تعبیه شده است ولی پس از گذشت چندین ماه از افتتاح این ایستگاه، هنوز هم پلههای برقی آن حتی جاگذاری نیز نشدهاند.
برای رسیدن به سکوی انتظار، مسافران ناچارند پلههای متعددی را طی کنند که تعداد زیاد پلهها و ارتفاع ناشی از آن، مشکل نداشتن پلههای برقی و مکانیزه را محسوستر کرده است و این امر خصوصاً برای سالمندان بسیار مشکلآفرین است.
یکی از کارکنان این ایستگاه که خواست نامی از وی برده نشود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درآمدها و بودجه تعلق گرفته به این ایستگاه بسیار قابل توجه است ولی متأسفانه در جاهایی که نباید، هزینه می شود و نصب پله برقی به عنوان اصلی ترین نیاز ایستگاه، به حال خود رها شده است.
وی افززود: عدم برنامهریزی برای تخصیص بودجه به اقدامات مهم و کارساز باعث بروز مشکلات فراوانی در این ایستگاه شده است.
یکی از شهروندان نیز در این باره گفت: برای زیباسازی راهروهای ایستگاه مبالغ هنگفتی هزینه شده که گرچه خب است، امام این ایستگاه نیازهای اساسی تری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
شهروند دیگری نیز به مهمانپذیر و امکانات ورزشی درون محوطه بزرگ این ایستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: باید از مسئولان به خاطر تمام این امکانات که در اینجا قرار گرفتهاند تشکر کرد اما مشکل اینجاست که این امکانات در اینجا استفاده آنچنانی ندارند و به جای این اقدامات باید به نیازهای اساسی ایستگاه پرداخته شود.
این شهروند در ادامه گفت: یکی از مشکلات دیگر این ایستگاه مشکل سرویس بهداشتی آن است که در بعضی مواقع به خاطر قطعی آب بسته است.
بسیاری از شهروندان نیز تردد و رفت و آمد به ایستگاه متروی محمشهر و ماهدشت را بسیار سخت و مشکل عنوان میکنند و کمبود تاکسی و اتوبوس های کافی برای مسیرهای مختلف را از مشکلات دیگر این ایستگاه میدانند.
یکی از مسافرین هم که خود را استاد دانشگاه معرفی کرد، به خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه مترو چه ازجهت کاهش ترافیک شهری و چه از نظر حفظ محیط زیست، یک وسیله نقلیه راهبردی است، در نتیجه امید میرود که مسئولان ذیربط نگاه ویژهای به آن داشته باشند.
خبرنگار مهر برای پیگیری خواسته های مردم منطقه، از مسئولان ایستگاه تقاضای مصاحبه کرد که متاسفانه هیچ یک حاضر به گفتگو نشدند و عنوان کردند که تا وقتی که مجوزهای لازم برای مصاحبه به آنها داده نشده باشد مصاحبهای انجام نخواهند داد.
کرج - خبرگزاری مهر: کمبودهای ایستگاه متروی محمدشهر و ماهدشت در بخشهای مختلف خدماتدهی به مسافران موجب نارضایتی شهروندان از این ایستگاه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان شهرها و شهرکهایی که از ایستگاه متروی محمدشهر و ماهدشت برای تردد استفاده میکنند در ابتدا از اینکه این ایستگاه در منطقه آنها فعال شد بسیار خشنود و خوشحال بودند اما چندی است که شهروندان این مناطق از ارائه خدمات این ایستگاه گلهمند و ناراضی هستند.
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