نارضایتی شهروندان از نبود امکانات در ایستگاه متروی محمدشهر و ماهدشت

به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان شهرها و شهرک⁯هایی که از ایستگاه متروی محمدشهر و ماهدشت برای تردد استفاده می⁯⁯کنند در ابتدا از اینکه این ایستگاه در منطقه آنها فعال شد بسیار خشنود و خوشحال بودند اما چندی ⁯است که شهروندان این مناطق از ارائه خدمات این ایستگاه گله⁯مند و ناراضی هستند.



یکی از مشکلات اصلی این ایستگاه نداشتن پله برقی است. با وجود اینکه از مدت⁯ها پیش، قسمتی برای استقرار پله برقی ایجاد و تعبیه شده است ولی پس از گذشت چندین ماه از افتتاح این ایستگاه، هنوز هم پله⁯های برقی آن حتی جاگذاری نیز نشده⁯اند.



برای رسیدن به سکوی انتظار، مسافران ناچارند پله⁯های متعددی را طی کنند که تعداد زیاد پله⁯ها و ارتفاع ناشی از آن، مشکل نداشتن پله⁯های برقی و مکانیزه را محسوس⁯تر کرده است و این امر خصوصاً برای سالمندان بسیار مشکل⁯آفرین است.



یکی از کارکنان این ایستگاه که خواست نامی از وی برده نشود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درآمدها و بودجه تعلق گرفته به این ایستگاه بسیار قابل توجه است ولی متأسفانه در جاهایی که نباید، هزینه می شود و نصب پله برقی به عنوان اصلی ترین نیاز ایستگاه، به حال خود رها شده است.



وی افززود: عدم برنامه⁯ریزی برای تخصیص بودجه به اقدامات مهم و کارساز باعث بروز مشکلات فراوانی در این ایستگاه شده است.



یکی از شهروندان نیز در این باره گفت: برای زیباسازی راهروهای ایستگاه مبالغ هنگفتی هزینه شده که گرچه خب است، امام این ایستگاه نیازهای اساسی تری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.



شهروند دیگری نیز به مهمانپذیر و امکانات ورزشی درون محوطه بزرگ این ایستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: باید از مسئولان به خاطر تمام این امکانات که در اینجا قرار گرفته⁯اند تشکر کرد اما مشکل اینجاست که این امکانات در اینجا استفاده آنچنانی ندارند و به جای این اقدامات باید به نیاز⁯های اساسی ایستگاه پرداخته شود.



این شهروند در ادامه گفت: یکی از مشکلات دیگر این ایستگاه مشکل سرویس بهداشتی آن است که در بعضی مواقع به خاطر قطعی آب بسته است.



بسیاری از شهروندان نیز تردد و رفت و آمد به ایستگاه متروی محمشهر و ماهدشت را بسیار سخت و مشکل عنوان می⁯کنند و کمبود تاکسی و اتوبوس های کافی برای مسیرهای مختلف را از مشکلات دیگر این ایستگاه می⁯دانند.



یکی از مسافرین هم که خود را استاد دانشگاه معرفی کرد، به خبرنگار مهر گفت: باتوجه به اینکه مترو چه ازجهت کاهش ترافیک شهری و چه از نظر حفظ محیط زیست، یک وسیله نقلیه راهبردی است، در نتیجه امید می⁯رود که مسئولان ذیربط نگاه ویژه⁯ای به آن داشته باشند.



خبرنگار مهر برای پیگیری خواسته های مردم منطقه، از مسئولان ایستگاه تقاضای مصاحبه کرد که متاسفانه هیچ یک حاضر به گفتگو نشدند و عنوان کردند که تا وقتی که مجوزهای لازم برای مصاحبه به آنها داده نشده باشد مصاحبه⁯ای انجام نخواهند داد.