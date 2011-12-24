استقرار 750 شعبه اخذ رای و دو میلیون تعرفه برگه رای در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در نشست خبری که ظهر شنبه و همزمان با آغاز ثبت نام از کاندیدای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، از حضور 750 شعبه اخذ رای و دومیلیون تعرفه برگه رای در شهرستان کرج خبر داد و تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، در انتخابات پیش رو 685 شعبه شهری و 65 شعبه روستائی در شهرستان کرج پیش بینی شده است.



وی در خصوص شعبه های سیار گفت: بی شک در مسیرهای صعب العبور و برای رفاه حال برخی شهروندان که قادر به حضور در شعب ذکر شده نخواهند بود، شعبه سیار پیش بینی خواهد شد.



وی افزود: تاکنون اعلام رسمی مبنی بر میزان جمعیت این شهرستان صورت نگرفته است اما بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت این شهرستان در حدود دو میلیون و 111 هزار نفر در سه بخش مرکزی، اشتهارد و آسارا اعلام شده است که با اعلام رسمی آن می توان برنامه ریزی های مناسبی در حوزه های مختلف انجام داد.



وی اظهار داشت: بر این اساس در سطح شهرستان کرج، فرمانداری کرج به عنوان حوزه اصلی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دو بخش آسارا و اشتهارد به عنوان حوزه های فرعی نسبت به اخذ آراء مردم اقدام خواهند کرد.



صیانت و امانتداری از آرا در رأس امور



ایران نژد، با اشاره به برگزاری انتخابات در برهه حساسی از زمان و در شرایط تلاش بیگانگان در خدشه دار کردن انتخابات، صیانت و امانتداری از آراء مردم را سرلوحه امور مسئولان و مدیران اجرائی امر انتخابات عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی همه باید به دور از حواشی و جریانات موجود، برگزاری انتخاباتی شیشه ای و شفاف و تلاش برای رواج اعتمادسازی در جامعه و قانونمداری را در دستور کار خود قرار دهند.



وی همچنین، از اصحاب رسانه خواست تا با قلم خویش و اطلاع رسانی صحیح، عملکرد دولت و مدیران را شفاف بیان کرده و اهمیت نقش رسانه را در تبلیغ و ترویج و یا تخریب یک موضوع همواره به خاطر داشته باشند.



همه روزنه های تخلف انتخاباتی پوشانده شده



فرماندار کرج گفت: اقدامات انتخاباتی شهرستان کرج از سه ماه پیش آغاز شده و همه راهکارهای لازم برای داشتن انتخاباتی سالم و به دور از حاشیه و تخلف در این حوزه انتخاباتی بررسی شده و امکان هیچ گونه تخلف انتخاباتی په برای مجریان امر انتخابات چه رای دهندگان وجود ندارد.



وی از نظارت دقیق بر عملکرد کاندیدا و رصد اقدامات آنها حتی نمایندگان فعلی مجلس خبر داد و گفت: هرگونه تخلف انتخاباتی در پرونده شخص ثبت و در تعیین صلاحیت آنها موثر خواهد بود.



وی افزود: حضور و تعامل کلیه معتمدین محلی، سازمانهای مردم نهاد در انتخابات تضمینی بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای خواهد بود و تلاش شده تا با به کارگیری کانون مساجد، تریبون ائمه جمعه و اصحاب رسانه انتخاباتی با شکوه و عظیم در کرج داشته باشیم.



ارائه گزارش عملکرد شفاف، موثر در حضور حداکثری مردم



ایران نژاد، ارائه آمار و ارقام دقیق و شفاف در گزارش عملکردی دولت و مدیران و مسئولان استانی را از عوامل موثر در ایجاد اعتماد مردم به مسئولان و حضور موثر انها در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خواهد داشت.



وی افزود: در مجموعه مدیریتی کرج تلاش بر این است که از شعار دادن دوری کرده و توان خود را در میدان عمل و اقدامات عملی و میدانی به تصویر بکشیم.



پاسخگوئی کشیک حوزه انتخابی کرج بعد از ساعت اداری



این مسئول با اشاره به آغاز ثبت نام از کاندیدای انتخاباتی، از ثبت نام دو کاندید در روز اول ثبت نام خبر داد و تصریح کرد: واحد کشیک حوزه انتخابی کرج بعد از ساعت اداری نیز پاسخگوی مراجعه کنندگان خواهد بود.