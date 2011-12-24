اخبار کوتاه ورزشی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته یازدهم لیگ بسکتبال دسته یک کشور، تیم استان البرز مغلوب هیئت بسکتبال کردستان شد.

هفته یازدهم و پایانی نیم فصل اول لیگ دسته یک بسکتبال کشور به میزبانی سنندج برگزار شد که در این دیدار بسکتبالیستهای استان البرز به دلیل مصدومیت پنج بازیکن خود مقابل میزبان با نتیجه ی 91 بر 57 شکست را پذیرا شدند.

دور برگشت لیگ دسته یک بسکتبال کشور 16 دی ماه آغاز خواهد شد.

بانوان ورزشکار ما همواره در عرصه های مختلف افتخار آفرین هستند

مدیرکل ورزش و جوانان البرز گفت: بانوان ورزشکار استان البرز با وجود کمی ها و کاستی ها توانستند درخشش قابل توجهی از خود در میادین مختلف به نمایش بگذارند.

بهروز منتقمی در جمع نواب روسای هیئتهای ورزشی ادامه داد: در همین راستا دستیابی به مراتب بالاتر دور از دسترس نخواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر ما از اکثر استانهایی که سالهاست اداره کل شده اند و استانی فعالیت می کنند، در رده بالاتر قرار داریم.

مدیرکل ورزش و جوانان البرز اضافه کرد: مطمئنا تا سال 91 از این استانها پیشی خواهیم گرفت و بنده سال خوب و پرباری برای ورزش استان پیش بینی می کنم.

منتقمی یادآور شد: هیئتها تقویم ورزشی سالیانه خود را به اداره کل تحویل دهند تا بر طبق تقویم مربوطه بودجه در اختیار هیئتها قرار دهیم.

در تلاشیم تا بتوانیم مشکلات هیئتها را کمتر از گذشته کنیم

این مسئول اظهار داشت: نداشتن سالن ورزشی، دفتر هیئت و نداشتن تجهیزان ورزشی از جمله مشکلاتی است که اکثر استانها با آن موجه هستند و ما در تلاشیم تا با اداره کل شدن بتوانیم مشکلات هیئتها را کمتر از گذشته کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز یادآور شد: هیئتهای ورزشی که توانایی و امکانات برگزاری مسابقات، برنامه ها و همایشهایی در دهه مبارک فجر را دارند، می توانند در برگزاری این مراسمات پیش قدم باشند.

منتقمی اضافه کرد: جلسات نواب روسای هیئتهای ورزشی استان البرز باید تداوم داشته باشد تا در این جلسات مشکلات بازگو و در جهت رفع آن قدمی برداشته شود.

وی افزود: این امر کمک می کند تا ما راه چندین ساله ای که ورزش استان برای دستیابی به اهداف باید طی کند را هرچه زودتر به پایان برسانیم.