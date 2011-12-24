حماسه 9 دی، دفاع مردم از دین و ولایت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار مهدی اریسی در کارگاه آموزشی امر به معروف و نهی از منکر که با حضور فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های مقاومت بسیج ناحیه امام حسین(ع ) برگزار شد، با اشاره به ظرفیت و پتانسیل بسیج اظهار داشت: بسیج، گسترده ترین نهاد مردمی برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.



وی افزود: هیچ نیرویی به اندازه بسیج قادر به فرهنگ سازی وحضور در سطح جامعه نیست، فلذا باید با استفاده از ظرفیت بسیج کاری کنیم که همه مردم برای امر به معروف و نهی ازمنکر وارد صحنه شوند.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین(ع)، بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر ملت قهرمان ایران را ایجاد تغییر در رفتار حاکمان طاغوت قبل از انقلاب ذکر نمود و نتیجه این تغییر را استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و هزینه آن را خون های پاک شهیدان دانست.



گفتنی است در این کارگاه آموزشی یک روزه که به همت معاونت تربیت وآموزش ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) و با حضور ائمه جماعات مساجد و بسیجیان عضو شورای امر به معروف و نهی ازمنکر پایگاههای مقاومت بسیج تشکیل شد، موضوعاتی از قبیل اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات، اصول اجرای امر به معروف و نهی از منکر و نیز گام‌های عملی امر به معروف و نهی از منکر در سطح محلات توسط کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.