  1. استانها
  2. فارس
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

در روز اول نام نویسی/

14 نفر به عنوان نامزد انتخابات در شیراز ثبت نام کردند

14 نفر به عنوان نامزد انتخابات در شیراز ثبت نام کردند

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شیراز گفت: در روز اول ثبت نام نامزدهای انتخاباتی در شهرستان شیراز 14 نفر نام نویسی کردند.

جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز شنبه در فرمانداری شیراز آغاز شد و تا ساعت 17 عصر، 14 نفر به عنوان نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از شهر شیراز اسامی خود را ثبت کردند.

وی تاکید کرد: از این تعداد 13 نفر مرد و یک نفر زن در روز اول ثبت نام انتخابات به عنوان نامزدهای شیراز خود را معرفی کردند.

فرماندار شهرستان شیراز بیان کرد: ثبت نام از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا نهم دی ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1492190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها