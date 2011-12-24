14 نفر به عنوان نامزد انتخابات در شیراز ثبت نام کردند

جواد زرین کلاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز شنبه در فرمانداری شیراز آغاز شد و تا ساعت 17 عصر، 14 نفر به عنوان نامزد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از شهر شیراز اسامی خود را ثبت کردند.

وی تاکید کرد: از این تعداد 13 نفر مرد و یک نفر زن در روز اول ثبت نام انتخابات به عنوان نامزدهای شیراز خود را معرفی کردند.

فرماندار شهرستان شیراز بیان کرد: ثبت نام از نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا نهم دی ماه ادامه خواهد داشت.