به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در شهرهای مختلف کشورمان از روز پنجشنبه این هفته با برگزاری سه مسابقه پیگیری می شود ولی طبق برنامه یکی از مهمترین بازی های این هفته روز جمعه در قم برگزار می شود.



در این مسابقه تیم فوتسال صبای قم در نهمین بازی خانگی خود در اندیشه کسب دهمین پیروزی خود در این فصل از رقابت‌های لیگ دسته برتر فوتسال کشور، از ساعت 16 روز جمعه 9 دی در قم میهمان تیم فوتسال شهرداری ساوه خواهد بود.



نماینده قم در لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور، در حالی در این دیدار از هفته هدهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از تیم فوتسال شهرداری ساوه پذیرایی می کند که از 16 بازی قبل خود در لیگ امسال فوتسال کشور، 30 امتیاز در کارنامه دارد که این امتیازها حاصل 9 پیروزی، سه تساوی و چهار شکست مقابل حریفان است.



تیم فوتسال صبای قم در هفته شانزدهم این رقابت‌ها در خارج از خانه میهمان تیم فوتسال میثاق تهران بود که با نتیجه پنج بر سه تیم فوتسال میثاق تهران را همانند بازی رفت خود که در سالن شهید حیدریان این تیم را برده بود، شکست داد تا در هفته چهارم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سالن شهید حیدریان قم با خیالی آسوده برابر تیم شهرداری ساوه به میدان برود.



صبای قم در حال حاضر تیم رده چهارم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است و در حالی با 30 امتیاز این جایگاه را بعد از تیم های صنایع گیتی پسند اصفهان، شهید منصوری قرچک و فولاد ماهان اصفهان در اختیار دارد که بعد از شش هفته در شانزدهمین بازی خود مقابل تیم میثاق تهران طعم شیرین پیروزی را چشید.



تیم فوتسال شهرداری ساوه نیز در آخرین بازی خانگی خود پیش از مصاف با تیم صبای قم، در خانه خود برابر تیم فوتسال صنایع گیتی پسند اصفهان به میدان رفت و توانست نخستین تساوی این فصل را با حساب سه بر سه به میهمان صدرنشین خود تحمیل کند و یک امتیاز بازی را از آن خود کرد.



تیم فوتسال صبای قم که امسال نماینده قم در مسابقات لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور است، در دیدار رفت خود با تیم فوتسال شهرداری ساوه که در هفته چهارم دور رفت سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال در سالن فجر ساوه برگزار شد، با حساب پنج بر سه به برتری رسید.



صبای قم در این فصل تا کنون پنج پیروزی، دو تساوی و یک باخت در دیدارهای خانگی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور کسب کرده است و در حال حاضر نیز در نهمین بازی خانگی به میدان تیم شهرداری ساوه خواهد رفت.

