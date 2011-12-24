200 هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی گلستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رهبری عصر شنبه در جلسه هماهنگی بانک های عامل شهرستان آق قلا افزود: تاکنون دو هزار پرونده به بانکهای عامل استان ارجاع شده و به 147 پرونده نیز تسهیلات پرداخت شده است.

فرماندار شهرستان آق قلا در این جلسه گفت: تاکنون 75 درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شده و 1826 فرصت اشتغال توسط دستگاه های اجرایی ایجاد شده است.

حاجی گلدی کر افزود: برای تسریع در روند اعطای تسهیلات مشاغل خانگی، بانکها با دستگاه های اجرایی تعامل بیشتری بعمل آورند و میزان تسهیلات پرداختی خود را به صورت هفتگی گزارش کنند.

فرماندار شهرستان آق قلا در این جلسه ضمن تاکید بر بهبود عملکرد بانکی و مشتری مداری، دستور پیگیری و تشکیل جلسات شورای هماهنگی بانک های شهرستان در جهت ایجاد تعامل و وحدت رویه به بانک های کشاورزی و ملی را صادر کرد.

کر با بیان این مطلب که تاکنون 70 پرونده دریافت مشاغل خانگی به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون ریال به بانک های عامل ارجاع شده است بر ایجاد وحدت رویه برای دریافت ضامن توسط بانک ها تاکید کرد.



فرماندار شهرستان آق قلا میزان اعتبارات مشاغل خرد و خود اشتغالی شهرستان را 12 میلیارد و 330 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف اند نسبت به جذب این تسهیلات برای افراد تحت پوشش خود اقدام کنند.

وی بانک های عامل این طرح را بانک های ملی، ملت، کشاورزی، رفاه، مسکن، سپه و صادرات اعلام کرد.