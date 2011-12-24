نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، این نشست از ساعت 14:30 با حضور علی کفاشیان، مهدی تاج، عزیزالله محمدی، مهدی محمد نبی، غلامرضا بهروان، هادی آیت الهی، علی فتح الله زاده، ناصر شفق، فریده شجاعی، رسول محمد صادقی و امیر حسین حسینی در دفتر رئیس فدراسیون برگزار شد.

در ابتدای نشست علی کفاشیان، رئیس فدراسیون ضمن خسته نباشید به دست اندرکاران برگزاری رقابتهای مختلف در لیگ برتر، آزادگان و کمیته داوران و کلیه عواملی که در برگزاری هر چه بهتر مسابقات تلاش کردند، تشکر کرد. وی همچنین از رسول محمد صادقی به خاطر همکاری در تدوین اصلاحات اساسنامه فدراسیون تقدیر کرد.

در ادامه نشست مهدی تاج، نایب رئیس اول فدراسیون با اشاره به تماس کنفدراسیون فوتبال آسیا با حسین عسکری، رئیس دپارتمان کمیته داوران گفت: AFC در تماسی با عسکری اعلام کرده که سایز تبلیغات درج شده روی پیراهن داورها از اندازه استاندارد در نظر گرفته شده بزرگتر است و از کمیته داوران فدراسیون فوتبال خواسته است که طبق قوانین بین المللی این اندازه به سایز استاندارد برسد. این مسئله پس از طرح توسط تاج مورد تایید و تصویب اعضای هیئت رئیسه قرار گرفت.

در ادامه نشست مطابق پیشنهاد مهدی تاج، مقرر شد که نامه‌ای به صندوق حمایت از پیشکسوتان ارسال شود تا داوران پیشکسوت نیز از تسهیلات این صندوق بهره ببرند.

در ادامه جلسه مهدی محمد نبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال پیشنهاد برگزاری اجلاس بزرگی را با حضور کلیه عوامل و مسئولان درگیر با مبحث فوتبال در سال جاری ارائه کرد که با توجه به در پیش بودن مسابقات مقدماتی جام جهانی، قهرمانی آسیا برای تیمهای جوانان و نوجوانان، قهرمانی فوتسال و فوتبال ساحلی و رقابتهای قهرمانی آسیای بانوان و همچنین لیگ قهرمانان آسیا و ضرورت برگزاری این اجلاس را با هدف استانداردسازی و رفع موانع موجود در خصوص کسب سهمیه لیگ قهرمانان و حرفه‌ای سازی باشگاه‌های کشور با توجه به فرصت زمانی محدود، بیان کرد که هیئت رئیسه ضمن ابراز رضایت از برگزاری این اجلاس، خواستار برنامه ریزی دقیق و مناسب برای اجلاس مورد نظر شد.

مجمع فوق العاده فدراسیون فوتبال برای بررسی چگونگی اصلاح اساسنامه این فدراسیون فردا یکشنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد.