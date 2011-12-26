سه هزار و 500 ناظر در انتخابات مجلس فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین روحی یزدی روز شنبه در اولین روز از ثبت نام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی با حضور در سایت انتخابات فرمانداری کرج، اظهار داشت: برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان بیش از سه هزار و 500 نفر به عنوان ناظر انتخاب شدند و درحال حاضر مشغول آموزش هستند.



وی افزود: یک هیئت سه نفره به صورت مستمر در سطح شهرستان مستقر شده و بر ثبت نام این کاندیداها نظارت می کنند.



این مسؤول با اشاره به اینکه این هیئت برای نظارت بر ثبت نام کاندیداها آمادگی کامل دارد، یادآور شد: درحال حاضر دفتر نظارت بر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان کرج درفرمانداری این شهرستان فعال شده و تا پایان انتخابات مستفر خواهند بود.



رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان کرج خاطر نشان کرد: مردم در این دوره نیز همچون دوره های گذشته انتخابات که درکشور برگزار شده است، بایدحضور گسترده داشته باشند چرا که با حضور پرشور خود توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.