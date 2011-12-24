مرکز دیجیتال بافق راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون استاندار یزد عصر شنبه در این مراسم با تاکید بر ضرورت ایجاد و توسعه مراکز فرهنگی دیجیتال در استان یزد اظهار داشت: مراکز فرهنگی دیجیتال باید در راستای تولید و عرضه محصولات فرهنگی و مقابله با جنگ نرم فعالیت کنند.

حیدر نوروزی افزود: محتوا و کیفیت محصولات فرهنگی مراکز دیجیتال نقش موثری در زمینه ایجاد بستر مناسب برای مقابله با تهاجم فرهنگی دارند.

وی با اشاره به نقش مدیریت فرهنگی در جامعه یادآور شد: مراکز فرهنگی دیجیتال با توجه به نفوذ و گستردگی در سطح کشور، نقش مهمی در فضای دیجیتال کشور بر عهده دارند.

مسئول مرکز دیجیتال بافق نیز در این مراسم به تشریح اهداف راه اندازی مراکز فرهنگی دیجیتال و سیاست­ های وزارت فرهنگ و ارشاد در سال جاری پرداخت و گفت: با توجه به شرایط زمان، مجهز شدن به فناوری و ابزارهای نوین علمی و فرهنگی برای دستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی یکی از برنامه­ های مهم این وزارتخانه در سال جاری است.

مهدی فتاحی گفت: مجتمع فرهنگی دیجیتال بافق با 350 متر زیر بنا و اعتبار 400 میلیون ریال در مجتمع فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد بافق دایر شده است.

وی ادامه داد: این مرکز دارای کلاسهای آموزشی همچنین برگزاری دوره­های تخصصی تولید و ساخت نرم افزار است.

وی تصریح کرد: در این مراکز خدمات دیجیتال و حوزه فناوری های اطلاعات از قبیل اینترنت، بازیهای رایانه ای ساخت ایران، فروش نرم افزار با 20 درصد تخفیف ارائه می شود.

در این مرکز بخشهایی از قبیل نرم افزارهای رایانه ای، اینترنت پاک، بازیهای رایانه ای، خدمات الکترونیک، کارگاه تخصصی تولید رسانه های دیجیتال فعالیت دارد که استفاده از آن برای عموم آزاد است.