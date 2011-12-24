بسیج رسانه در لرستان شکل گرفت/ نقش تاثیرگذار رسانه ها در انتخابات

سردار محمد شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیج رسانه در استان لرستان تشکیل شده و به زودی فعالیت خود را در میان اصحاب رسانه شروع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بسیج رسانه نیز مانند سایر رده های قشری بسیج به زودی عضوگیری می کند، بیان داشت: برنامه ریزی شده است که در قالب بسیج رسانه استان اتاق فکر خبرنگاران بسیجی نیز شکل بگیرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین به حساسیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش رسانه ها در این مسیر اشاره کرد و گفت: مطابق بیانات امام راحل مجلس عصاره فضائل ملت است و نمایندگان استان نشان دهنده فضیلت های استان خواهند بود.

سردار شاهرخی بیان داشت: در فرآیند انتخاب چنین افرادی رسانه های استان نقش تعیین کننده ای دارند.

وی با اشاره به وجود فضای طایفه ای در استان لرستان افزود: در برخی مواقع این تعصبات موجب می شود که شاید بهترین ها انتخاب نشوند که در این زمینه رسانه ها نقش موثری در آگاهی بخشی به مردم دارند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به طرح برخی وعده و وعیدها از سوی داوطلبان نمایندگی مجلس عنوان کرد: این وظیفه رسانه ها است که تفاوت رفتار اصیل و رفتار ریاکارانه را برای مردم تبیین کنند.

سردار شاهرخی با تاکید بر نقش رسانه ها در تشویق برای حضور پرشور مردم و ایجاد قدرت تمیز میان کاندیداهای اصلح و شایسته، بیان داشت: رسانه ها باید بیش از گذشته برای آگاهی بخشی به مردم و ایجاد اطمینان در مردم تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه در انتخاب کاندیدای اصلح باید به توانمندی افراد توجه شود، یادآور شد: رسانه ها همت کنند تا در انتخابات مجلس نهم مصداق واقعی کلام امام(ره) در انتخاب افراد شایسته تبلور پیدا کند و عصاره فضائل مردم در مجلس حضور یابند.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با تاکید بر اینکه مردم در انتخاب نمایندگان خود باید به تخصص، توانمندی و پایبندی آنها به اصول و ارزشهای نظام و انقلاب توجه کنند، یادآور شد: افرادی که کاندیدای نمایندگی مجلس می شوند باید برای رفع گرفتاری های مردم و استان لرستان برنامه داشته باشند.

سردار شاهرخی با توصیه رسانه ها به استمرار آگاهی بخشی به مردم در جریان انتخابات، بیان داشت: حضور 9 نماینده توانمند از لرستان در مجلس شورای اسلامی می تواند زمینه ساز توسعه و پیشرفت این استان شود.