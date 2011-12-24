واکنشها به انفجارهای دمشق/سوریه در معرض توطئه آمریکایی صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "وائل ابوفاعور" وزیر امور اجتماعی لبنان گفت: ورود ناظران اتحادیه عرب به سوریه سرآغاز مرحله جدیدی در این کشور است که سبب توقف خونریزی ها خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر موفق بودن راهکار عربی در سوریه افزود: حوادث سوریه ارتباط نزدیکی با همه منطقه دارد و باید از دخالت خارجی در این کشور جلوگیری شود.

از سوی دیگر جمعیت علمای مسلمین لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: انفجارهای تروریستی سوریه نشانه این است که سوریه هدف حمله امنیتی و سیاسی قرار گرفته است.

در این بیانیه آمده است : برخی کشورهای عربی و ترکیه مجری طرحهای آمریکا در منطقه هستند و تلاش می کنند تا آن را از محور مقاومت جدا کنند.

"سلیم الحص" نخست وزیر اسبق لبنان هم گفت : انفجارهای دمشق اقدامی جنایتکارانه است و حمله به سوریه به معنای حمله به همه اعراب است، زیرا سوریه نقش محوری در عرصه قومیتی ایفا می کند.

"قاسم هاشم" عضو فراکسیون آزادی و توسعه لبنان نیز بیان کرد: همگان به ویژه کشورهای عربی که در توطئه علیه سوریه نقش داشته اند باید به مسئولیت خود عمل کنند.

"بلال تقی الدین" رئیس حزب وفاق ملی لبنان نیز گفت : القاعده دست پرورده آمریکاست و این کشور راس هرم تروریسم دنیاست . هدف از انفجارهای سوریه به تعطیلی کشاندن طرح اتحادیه عرب و توطئه ای آمریکایی-اسرائیلی است.

"فیصل الداود" دبیر کل حزب مبارزه مردمی لبنان نیز بیان کرد: هدف این اقدام تروریستی بی ثبات کردن سوریه و تضعیف آن و ایجاد هرج و مرج در این کشور است.

از سوی دیگر "علی بزی" عضو فراکسیون توسعه و آزادی گفت : بسیاری شعار نابودی مقاومت را سر می دهند در حالی که باید در راستای پایان دادن به اشغال گام بردارند.

وی افزود: وحدت ملی راهکاری قوی در برابر توطئه هاست، اما متاسفانه بسیاری درصدد ایجاد فتنه مذهبی و طایفه ای در لبنان هستند.