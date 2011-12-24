انتخابات، فرمایشی و نمایشی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت در ستاد انتخابات استان افزود: دشمن همزمان و قبل از ما مسئله تخریب انتخابات را کلید زده است و نشان دهنده اهمیت مسئله انتخابات در کشور ماست.

وی با بیان اینکه دشمن به انتخابات دل بسته است و امید دارد که به نفع نظام سلطه نقش آفرینی کند، تصریح کرد: دشمن تمام امیدش به داخل کشور است تا بتواند بخشی از خواص منحرف و آلوده را به سمت خودش جلب کند.

قناعت تاکید کرد: این انتخابات هدیه بزرگ امام خمینی (ره) است که به ما یاد داد، می شود حکومت اسلامی مبتنی بر آرای مردم ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه حفظ کیان اسلامی و پرهیز از مسائل حاشیه ای از وظایف اصلی ماست، از خبرنگاران خواست که منافع نظام و کارهای فراوانی که در طول 32 سال انجام شده را مدنظر قرار دهند.



قناعت با تاکید بر حفظ و تقویت انسجام ملی از همه چیز مهم تر است، عنوان کرد: هیچ چیز مهم تر از وحدت حول محور ولایت نیست.

وی به آغاز ثبت نام داوطلبان و انتخاب هیئت های اجرایی در شهرستانها اشاره کرد و گفت: در این 70 روز باقیمانده از اختلاف صنفی، منطقه ای، قومیتی و.... پرهیز شود.



وی همچنین از خبرنگاران خواست از هر اقدامی که باعث گرم کردن تنور انتخابات می شود دریغ نورزند و تصریح کرد: گرم کردن تنور انتخابات به منزله تخریب انتخابات نیست و باید از تخریب چهره ها نظام به شدت پرهیز شود.



وی گفت: از فرمانداران انتظار می رود که مجریان مجرب، کارآمد، بی طرف را انتخاب کرده و صیانت از رای مردم با حساسیت بیشتر اعمال کنند.

استاندار گلستان بر تعامل وهمکاری قانونی ومدبرانه فرمانداران و بخشداران با هیئت های نظارت واجرایی تاکید کرد و گفت: درتشکیل هیئت اجرایی در شهرستانها و بخش ها توجه و دقت لازم صورت گیرد، به نحوی که اقشار مختلف با تجربه باتوجه به ترکیب جمعیتی هر منطقه انتخاب شوند.

قناعت همچنین دقت در انتخاب نمایندگان فرماندار ، برخورد قاطع فرمانداران و بخشداران با تهدیدات امنیتی،به کارگیری نیروی کار آمد در انتخابات، برقراری ارتباط با اصحاب رسانه، برخورد با هرگونه سوء استفاده از چالش سیاسی در حوزه انتخابیه ، رعایت اصل بی طرفی از نامزدهای انتخاباتی از مهمترین موارد برشمرد.

وی تعامل با عوامل انتظامی، اطلاعاتی در تامین امنیت انتخابات ،نشست فرمانداران با گروههای مرجع وتاثیر گذار منطقه ائمه جمعه، دانشجویان، جوانان و بانوان تاثیر گذار در تحقق مشارکت حداکثری مردم، برگزاری جلسه توجیهی مستمر برای اعضای هیئت اجرایی و شعب اخذ رای از مهمترین تاکیدات استاندار بوده است.