سامانه شهر الکترونیک یزد راه اندازی شد

علی اشرف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از شروع فعالیت سامانه شهرالکترونیک یزد با نام یزدتودی YazdToday از اول دی ماه خبر داد.

وی افزود: یکی از مهمترین ماموریت‌های شرکت پیشگامان محتواگستر افزایش محتوا بر بستر اینترنت است و این مهم به ساز و کار و برنامه ریزی نیاز دارد.

اشرف زاده ادامه داد: یکی از اولین برنامه های در دست اقدام راه اندازی سامانه اینترنتی شهر الکترونیک یزد بود که مجموعه ای از خدمات الکترونیک ارگانها و دستگاه های دولتی و عمومی را به کاربر ارائه کند.

وی ادامه داد: این سامانه هم اکنون در دامنه www.yazdtoday.com قرار گرفته و خدمات الکترونیکی اکثر ارگانهای کشوری و استانی را گردآوری کرده و برای راحتی کاربر در دسته بندی های مختلف ارائه می کند.

اشرف زاده افزود: این خدمات در سه بخش خدمات الکترونیک ملی، استانی و بانکداری الکترونیک ارائه می شود که قابل دریافت است.

وی با بیان برخی مشکلات در ارائه خدمات الکترونیک در ایران گفت: در نظر داشتیم تمامی این خدمات از درگاه سامانه اینترنتی شهر الکترونیک یزد انجام گیرد اما به دلایل مختلف از جمله عدم امکان فنی توسط سازمانهای ارائه دهنده این مهم میسر نشد و تنها این سامانه کاربر را به صفحه خدمت مورد نظر هدایت می کند.

مدیرعامل شرکت پیشگامان محتوا گستر افزود: هم اکنون بالغ بر 300 خدمت الکترونیکی ارائه شده و به صورت مرتب این خدمات به روز و افزوده می شود.

وی در عین حال عنوان کرد: یکی از مهمترین مشکلات استان در بخش سایبری عدم وجود منابع اطلاعاتی بود که در فاز نخست بانک اطلاعات اخبار استان راه اندازی شد که روزانه اخبار ارگانهای دولتی و رسانه های رسمی کشور را در هشت سرویس اصلی و فرعی بازنشر می کند که با همکاری موسسه فرهنگی هنری رسانه پرداز یزد در حال اجراست و امیدواریم به عنوان یکی از منابع خبری استان تبدیل شود.

اشرف زاده تاکید کرد: بانک های اطلاعاتی دیگری نیز در دست تدوین است که به حمایت بخش دولتی فعال خواهد شد.