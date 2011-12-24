سه هزار واحد مسکن مهر در استان مرکزی آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه شنبه در شورای مسکن و حمل و نقل استان مرکزی افزود: استان مرکزی در زمینه مسکن مهر کارنامه خوبی دارد و تعامل مناسبی در زمینه پیشبرد ساخت مسکن مهر در استان وجود دارد که باید تقویت شود.

وی تامین امکانات زیربنایی را ضرورت توسعه مسکن مهر و به سرانجام رسیدن کار دانست و گفت: مصوب شد تمام متقاضیان مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر وام های خود را دریافت و بانک های ملی و سپه نیز تسهیلات سهمیه سال 90 خود را به متقاضیان پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: واحدهای مسکن مهر از پرداخت مالیات معافند و به ازای هر متر مربع تنها 52 هزار ریال حق بیمه پرداخت می کنند.

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: به زودی وام قرض الحسنه ساخت مسکن روستایی نیز از 100 میلیون به 125 میلیون ریال افزایش می یابد.