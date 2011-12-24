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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

محمودزاده:

اردبیل آماده پیاده سازی سیستم جدید آموزشی است

اردبیل آماده پیاده سازی سیستم جدید آموزشی است

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: این استان آماده پیاده سازی سیستم جدید 3-3-6 آموزشی کشور بوده و امکانات لازم برای این کار مهیا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر شنبه در جلسه هم اندیشی پیاده سازی سیستم آموزشی جدید در کانون عصمت اردبیل اظهار داشت: در بحث فضایابی و آموزش نیروی انسانی برنامه های خود را از اردیبهشت ماه سال 91 در اردبیل شروع می کنیم.

وی با بیان اینکه در سیستم آموزشی جدید شش سال دوره ابتدایی و دو دوره سه ساله برای مقاطع راهنمایی و دبیرستان پیش بینی شده است، افزود: موضوع فراهم آوری امکانات سخت افزاری با توجه به محتوی کتابها فراهم شده و آماده تغییر سیستم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه اردبیل هیچ مشکلی برای استقرار نظام 3-3-6 ندارد، تصریح کرد: استان اردبیل با توجه به بررسی اجمالی در کارگروه ها مشکلی برای تغییر سیستم ندارد و در تمامی مناطق به جهت تامین فضای محیطی، تجهیزات مورد نیاز و  آموزش نیروی انسانی مشکلی نخواهد داشت.

وی پیاده سازی کامل سیستم آموزشی جدید را در طول شش سال انکان پذیر دانست و اضافه کرد: دوره اول دبیرستان همانند سیستم آموزشی فعلی عمومی بوده و انتخاب رشته در سال دوم راهنمایی انجام می شود و بعد از شش سال دوره پیش دانشگاهی به صورت کامل حذف شده و مقطع تحصیلی برای اخذ دیپلم 12 ساله می شود.

محمودزاده با بیان اینکه در سال تحصیلی 91-92 مدرسه نمونه دولتی و استعداد درخشان برای دوره راهنمایی وجود نخواهد داشت، گفت: دوره راهنمایی نمونه دولتی و استعدادهای درخشان حذف شده و تنها در دوره متوسط خواهد بود.

وی از برگزاری آزمون عمومی برای دبیرستان نمونه دولتی و استعدادهای درخشان خبر داد و افزود : برای اولین بار در سال تحصیلی 91-92 آزمون ورودی نمونه دولتی و استعدادهای درخشان در شهرستانهای گرمی، خلخال و پارس آباد برگزار می شود.

کد مطلب 1492206

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