10 میلیارد ریال برای مطالعه طرح های گازرسانی به روستاهای پلدختر اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کائیدی در مراسم گازرسانی به 5 روستای پلدختر خدمت رسانی صادقانه و بی منت را راهبرد نظام اسلامی در محرومیت زدایی از مناطق محروم دانست و اظهار داشت: تا پایان امسال 10 میلیارد ریال برای مطالعه طرح گازرسانی به 12 روستای دیگر این شهرستان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به خدمات بی نظیر نظام در طول 30 سال گذشته گفت: اگر بخواهیم مقایسه ای از گذشته نسبت به حال داشته باشیم بسیار پیشرفت های گسترده ای صورت گرفته که یک نمونه آن رشد و توسعه گازرسانی در استان لرستان است.

نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم تحریم ها و فشارهای سیاسی علیه نظام، به فضل الهی ایران به عنوان یک مدل موفق و الگویی برای تمام آزادی خواهان جهان معرفی شده است.

کائیدی افزود: شهرستان پلدختر دومین شهر جهادی و ایثارگر در کشور است ولی متأسفانه به لحاظ توسعه عمرانی و نیروی انسانی در حق این شهرستان کم لطفی شده است که امیدواریم با تلاش و پیگیری این مشکلات حل شود.

وی همچنین با اشاره به توانمندی نیروی انسانی این شهرستان خواستار استفاده نیروهای بومی در کارهای اجرایی استان شد.