مالکی نشست بحران تشکیل داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "نوری المالکی" گفت : تردیدی درباره توانمندی نیروهای حافظ امنیت و ثبات عراق با وجود برخی اقدامات نفوذی وجود ندارد.

وی ضمن درخواست از دستگاههای امنیتی برای هوشیاری در قبال نفوذ گروههای تروریستی در آنها افزود: نهادهای امنیتی باید مستقل و به دور از سیاسی عمل کنند.

مالکی بیان کرد: امنیت باید مقدم بر هر موضوع دیگری باشد و علاوه بر هوشیاری بیشتر امکانات دستگاههای اطلاعاتی هم باید تقویت شود.

شایان ذکر است که در انفجارهای اخیر عراق شماری زیادی کشته و زخمی شدند.