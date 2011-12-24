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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۰

مالکی نشست بحران تشکیل داد

مالکی نشست بحران تشکیل داد

نخست وزیر عراق در خلال جلسه بحران در کابینه ضرورت حفظ هوشیاری در برابر تروریستها را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "نوری المالکی" گفت : تردیدی درباره توانمندی نیروهای حافظ امنیت و ثبات عراق با وجود برخی اقدامات نفوذی وجود ندارد.

وی ضمن درخواست از دستگاههای امنیتی برای هوشیاری در قبال نفوذ گروههای تروریستی در آنها افزود: نهادهای امنیتی باید مستقل و به دور از سیاسی عمل کنند.

مالکی بیان کرد: امنیت باید مقدم بر هر موضوع  دیگری باشد و علاوه بر هوشیاری بیشتر امکانات دستگاههای اطلاعاتی هم باید تقویت شود.

شایان ذکر است که در انفجارهای اخیر عراق شماری زیادی کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 1492208

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