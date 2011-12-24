محرومیت زدایی از روستاها از برنامه های ویژه دولت دهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رشیدی در مراسم کلنگ زنی گازرسانی به روستای "پران پرویز" با تاکید بر فروتنی مسئولان در برخورد با مردم اظهار داشت: خدمت رسانی و تلاش بی‌وقفه مسئولان برای حل مشکلات حق مسلم مردم است.

وی تصریح کرد: هر مدیر و مسئولی در دستگاههای اجرایی، باید ضمن تلاش برای رفع کاستی‌ها و تحقق مطالبات مردم، خود را خدمتگزار مردم بداند و در برخورد با آنها تواضع و فروتنی را از اصول اخلاقی خود قرار دهد.

فرماندار شهرستان پلدختر محرومیت زدایی از روستاها را در راستای توجه دولت به مناطق محروم عنوان کرد و گفت: گازرسانی به روستاها نمونه ای از محرومیت زدایی و توجه دولت به مناطق محروم است.

رشیدی ادامه داد: رویکرد دولت خدمتگزار، خدمت بدون منت به مردم ولایتمدار و قدرشناس پلدختر است.

مدیر عامل شرکت گاز استان لرستان نیز در این مراسم اظهار داشت: امروز طرح گازرسانی به 5 روستای شهرستان پلدختر به بهره برداری رسید و گازرسانی به 1 روستا نیز آغاز شد.

علی گودرزی افزود: گازرسانی به روستای "پران پرویز" با حضور مسئولان آغاز شده است که برای گازرسانی به این روستا بیش از 5 کیلومتر شبکه گذاری و یک ایستگاه تقلیل فشار مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: بودجه پیش بینی شده برای این پروژه 3 میلیارد ریال بوده و با بهره برداری از این طرح بیش از 300 خانوار نیز در این روستا از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.