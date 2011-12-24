85 باشگاه گلستان از مکمل های نیروزا استفاده می کنند

علی اصغر آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در برنامه ای که داریم به این باشگاه ها تذکر داده شده و به مدت یک ماه فرصت دارند که از این مکمل ها استفاده نکنند.

وی تصریح کرد: در صورت عدم رعایت قوانین، این باشگاه ها بسته خواهد شد.



وی در عین حال بیان داشت: استفاده از مکمل ها و مرگ و میر در کشور زیاد بوده و به دلیل اینکه عوارض مکمل ها در درازمدت خود را نشان می دهد به همین دلیل آمار دقیقی نمی توانیم بدهیم.

وی به پرداخت هزینه های بیمه ورزشی اشاره و اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل سال گذشته و با تنظیم صورت جلسه به 130 ورزشکار، 25 میلیون تومان هزینه بیمه پرداخت شده است.



آیت اللهی گفت: بیشتر این هزینه ها در زمنیه عمل جراحی مفاصل، شکستگی ها و هزینه فیزیوتراپی بوده است.

رئیس هیئت پژشکی ورزشی گلستان در ادامه گفت: بیشترین نیاز ما در این هیئت، احداث کلینیک مخصوص پزشکی ورزشی است.

آیت اللهی افزود: زمین مناسب از طرف وزارت ورزش و جوانان به ما داده شده ولی برای احداث این کلینیک مشکلاتی داریم که هنوز رفع نشده است.